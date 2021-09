Na start se postaví také medailové naděje české reprezentace – vítěz celkového hodnocení Světového poháru 2019 Martin Barták, třetí žena hodnocení letošního SP Šárka Abrahamová, navrátilec a 14násobný mistr světa Jan Němec nebo rodák ze Štítné a trojnásobný medailista z MSJ 2019 Filip Machů.

Na největší lyžařské akci této sezony v Česku se začalo pracovat už před dvěma lety, kdy ve Štítné probíhalo mistrovství světa juniorů. Nyní přípravy vrcholí – a to nejen na světový, ale i juniorský šampionát, jehož pořadatelství přijal český organizační tým namísto původních pořadatelů v Japonsku.

Místo čtyř závodů se tak bude vyhlašovat osm, přičemž dva juniorské (středeční slalom a čtvrteční super G) se uskuteční samostatně. Obří slalom a kombinace se následně bude vyhlašovat z výsledků dospělých závodů.

„Pro nás to samozřejmě znamenalo více práce, ale i tak jsme pořadatelství rádi přijali. Junioři by jinak přišli už o druhý šampionát v řadě. I přes náročnost programu a covidová opatření chceme závodníkům zajistit co nejlepší servis a podmínky. Věříme, že si diváci, ať už na místě, nebo prostřednictvím přímých přenosů na našem Facebookovém profilu a v České televizi, užijí to nejlepší z travního lyžování na dospělé i juniorské úrovni,“ říká předsedkyně organizačního výboru Petra Ivánková.

Na startu se představí celkem 100 závodníků z 12 zemí světa, včetně aktuálního vítěze křišťálového glóbu Hannese Angerera z Rakouska, italské stálice Edoarda Fraua či rekordmana v počtu světových titulů Jana Němce, kterého po pěti letech čeká reprezentační restart.

„Je to pro mě výzva. Už jsem starý, beru to vlastně trochu jako válku,“ usmívá se 45letý závodník. „Ale chci se tomu postavit a předvést co nejlepší výkon. Na jednu stranu se těším, na druhou o trošku míň, protože je mi jasné, že na mě bude velký tlak a že to bude bolet. Ale počítám s tím a jdu do toho,“ dodává 14násobný světový šampion.

Mezi muži bude bojovat o medaile také 13násobný juniorský rekordman a vítěz celkového hodnocení Světového poháru 2019 Martin Barták. „Před dvěma lety na MS juniorů jsem ve Štítné získal čtyři medaile, celá česká výprava celkem deset, tak doufám, že se nám i tentokrát bude dařit. Já už bohužel věkem nejsem junior, ale udělám vše proto, abych pro Česko vybojoval další medaili v závodech té nejvyšší úrovně,“ uvádí třetí muž letošního hodnocení Světového poháru.

Na svou poslední vrcholnou juniorskou akci se těší i domácí závodník Filip Machů, který před dvěma lety právě na svém tréninkovém svahu triumfoval v superkombinaci a přidal ještě stříbro v obřím slalomu a bronz ve slalomu.

„Rád bych letos získal alespoň jednu medaili, ať už za jakékoliv umístění. Momentálně se mi nejvíce daří právě v obřím slalomu, i když mě mají lidi spíše za slalomáře. Vyhovují mi rychlé a tvrdé tratě, nejraději to mám právě ve Štítné,“ uvádí 20letý závodník.

„Na druhou stranu, o to víc se letos musím snažit, abych nezklamal domácí publikum. Věřím, že si to diváci opravdu užijí. Atmosféra bude hodně napjatá, všichni pojedou z plných sil. O takovou podívanou by byla škoda přijít.“

Start na svém oblíbeném svahu vyhlíží i dvojnásobná medailistka z právě uplynulého závěrečného podniku Světového poháru Šárka Abrahamová.

„Na mistrovství světa se moc těším. Vzhledem k tomu, že mám ve Štítné letos dost natrénováno, tak doufám, že z toho bude nějaká placka. Dám do toho všechno,“ slibuje bronzová žena letošního pořadí Světového poháru – věkem ještě juniorka, kterou podobně jako Alenu Veselou čeká prakticky dvojnásobná porce závodů.

„Samozřejmě se budu soustředit na všechny závody ve Štítné, ale řekla bych, že přece jen je alespoň o trochu větší prioritou MSJ před MS. Na seniorském mistrovství bude větší konkurence než v juniorkách i než na Světovém poháru,” tvrdí Veselá, stříbrná žena celkové klasifikace slalomu v rámci letošního Světového poháru.

O tom, že česká reprezentace patří mezi hlavní favority šampionátu, hovoří i fakt, že díky skvělým výkonům v celé sezoně získala po devíti letech křišťálový glóbus za vítězství v pořadí národů v rámci Světového poháru.

„Finálový závod Světového poháru v Tambre se nám vyvedl, díky medailovým úspěchům Šárky Abrahamové a Martina Bartáka jsme udrželi náskok před reprezentací Itálie a po devíti letech jsme dosáhli na křišťálový glóbus. Světový pohár byl letos velmi vyrovnaný, jak mezi reprezentacemi, tak mezi jednotlivci. Rozhodovalo pár bodů, což dává příslib velmi kvalitních závodů na MS ve Štítné,“ komentuje šéftrenér reprezentace Daniel Mačát.

Cílem organizátorů je kromě zajištění celého šampionátu nadchnout pro travní lyžování veřejnost a dostat tento atraktivní sport do širšího povědomí, což se nově může podařit díky partnerství s Hervisem, který se stal jedním z hlavních partnerů šampionátu.

„Je nám potěšením, že si návštěvníci našich vybraných obchodů budou moci travní lyže na vlastní oči prohlédnout a také si je zakoupit. Jsme tak prvním sportovním řetězcem u nás, který se nabídkou travních lyží může pochlubit,” uvádí Jan Štádler, marketingový ředitel Hervis Česká republika.

Slavnostní zahájení mistrovství světa v travním lyžování se uskuteční v pondělí 6. září, sportovní program startuje v úterý 7. září a potrvá do soboty 11. září. Vstup je pro všechny fanoušky volný, akce se řídí aktuálně platnými hygienickými a protiepidemickými opatřeními.

Oficiální program MS a MSJ ve Štítné nad Vláří

Pondělí, 6. září

15:00 – 17:00 - Oficiální trénink

19:00 – Slavnostní zahájení & koncert

Úterý, 7. září

11:15 – 1. kolo, obří slalom

14:30 – 2. kolo, obří slalom

20:30 – Slavnostní vyhlášení a premiéra Krále bílé stopy 2021

Středa, 8. září

11:15 – 1. kolo slalom, junioři

14:30 – 2. kolo slalom, junioři

Čtvrtek, 9. září

11:15 – Super G, junioři

15:00 – Super G

17:00 – promítání dokumentu Lyžař

Pátek, 10. září

11:15 – 1. kolo kombinace

15:45 – 2. kolo kombinace

Sobota, 11. září

11:15 – 1. kolo, slalom

14:30 – 2. kolo, slalom

Slavnostní zakončení