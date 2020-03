Osmadvacetiletá sportovkyně tak zůstává doma a čeká, jak dlouho bude bezpečnostní opatření kvůli koronaviru trvat. „Samozřejmě situace je nepříjemná a pro nás pro všechny úplně nová, takže se s ní musíme nějak vypořádat,“ ví dobře Marčíková.

Jaké opatření německá vláda až doposud zavedla?

V Německu si zatím každá spolková země řeší opatření samostatně, tady v Baden-Württemberg zavřeli v pondělí školy a školky, postupně také zavírají obchody a zůstávají otevřené pouze potraviny, lékárny a některé služby. Od pátku je zde také zakázáno se shromažďovat ve více než třech lidech a je možné, že se nyní o víkendu rozhodne o kompletním zákazu vycházení. Pro mě se změnilo hlavně to, že už máme po sezoně a nemám nyní žádné tréninky. Nyní pracujeme všichni z domu, ale zatím nevím, jak dlouho toto opatření bude trvat.

Jak snášíte všechny příkazy a nařízení?

Myslím si, že by německá vláda klidně mohla přitvrdit v rámci opatření a donutit lidi, aby to brali vážněji. Já jsem tedy většinu dne doma, po pracovní době si vždy zacvičím, protáhnu se anebo si jdu zaběhat do lesa. Na procházky nyní nechodíme, pouze nutně do obchodu pro potraviny.

Jak to nyní vypadá ve městě, kde žijete?

Bydlím asi padesát kilometrů od Herrenbergu, kousek od Stuttgartu. U nás ve městě jsem doposud nepociťovala nějaké změny, člověk by si skoro ničeho nevšiml. Ještě jsem nepotkala nikoho, kdo by měl roušku. Pouze je znát, že se venku pohybuje méně lidí.

Nemáte chuť se vrátit ihned domů?

Situaci v Česku každý den sleduji. U nás jsou určitě o dost přísnější opatření než tady. Zdá se mi, že v Německu jsou o pár dní pozadu s jejich zaváděním. Jinak si téměř každý den volám s rodinou. Samozřejmě je mi líto, že nejsem teď v ČR, ale naštěstí je tady se mnou můj přítel, takže to zvládáme spolu.

Jaký je život bez házené?

Musím říct, že je to pro mě velice zvláštní situace. Doposud jsem byla zvyklá na každodenní rutinu, kdy jsem vždy večer měla trénink. Nyní mám v podstatě každé odpoledne a večer volný, proto se snažím tento čas využít produktivně. Od klubu jsme zatím žádný konkrétní program nedostali. Já se snažím nyní pracovat na věcech a nedostatcích, na které nemám v průběhu sezony tolik času. Jestli ještě budeme mít společné tréninky, to v této chvíli neví asi nikdo.

Po sezoně se vracíte do první německé Bundesligy. Jak moc se těšíte do Göppingenu?

Na návrat do první Bundesligy se velice těším. Jsem ráda za tu příležitost. Kvalita ligy i zázemí je na vyšší úrovni, navíc v klubu hrají dvě kamarádky, takže na to se taky moc těším, že s nimi zahraji. Dalším benefitem je navíc to, že Göppingen je asi dvacet minut jízdy od mého bydliště, takže je to podstatně blíž než můj nynější klub.

Je pravda, že váš návrat do nejvyšší německé soutěže zprostředkovaly další reprezentantky Michaela Hrbková a Petra Adámková?

S holkami jsem samozřejmě byla v častém kontaktu, jelikož bydlíme kousek od sebe, takže jsem i věděla, že nějaké hráčky budou odcházet. Trenér Göppingenu si tedy vzal od holek na mě číslo a pak už jsme se domluvili. Navíc mi holky mohly říct, jak to v klubu funguje. Děkuji jim moc za pomoc.

Jak budete na sezonu v Herrenbergu vzpomínat?

Letošní sezona se mi těžko hodnotí, nicméně jsme se nepohybovaly v tabulce na místech, kde jsem si představovala, což je také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla změnit klub.