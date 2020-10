Někdejší křídelnice Zlína se společně s kolegyní Karolínou Pavelovou pyšní juniorským odznakem EHF, který získala ve Švédsku, a dál věří, že si jednou zapískají i na vrcholné světové akci. Zatím zůstávají na kandidátské listině, letošní mistrovství Evropy házenkářek bude sledovat jenom doma v televizi.

„Čeká se na nás, jestli se nám zadaří,“ usmívá se čtyřiatřicetiletá sudí, která se kromě házené věnuje také fotbalu. V Moravskoslezské lize žen nastupuje za zlínský Fastav.

Co říkáte na to, že na letošním ženském házenkářském mistrovství Evropy budou rozhodčími pouze ženy?

Je dobře, že trend, aby pískaly ženy, se začíná objevovat víc a víc. Ženy jako hráčky, ženy jako rozhodčí, na hřišti to určitě bude vypadat dobře. (úsměv)

Vnímala jste dříve jako hráčka nějaký rozdíl mezi rozhodčími? Řešila jste, zda vás pískají ženy nebo muži?

Rozdíl na hřišti mezi pohlavím rozhodčích moc neřešíte. Jde o to jaký podají výkon. (úsměv) A je úplně jedno, jestli je to muž nebo žena.

Jaký máte vztah ke kolegům rozhodčím?

Jelikož jsme zatím jediná ženská dvojice v MOL lize a zbytek jsou chlapi, tak s kolegyní hodně věcí probíráme se svými kolegy. Když nastanou situace, že si chceme potvrdit, zda jsme danou situaci vyřešily správně nebo ne, jestli třeba červená karta byla oprávněná, tak se podíváme na video a pošleme zkušenějším kolegům, kteří se pohybují na světové scéně a situace konzultujeme.

Myslíte si, že jako bývalá interligová házenkářka máte oproti kolegům výhodu? Že se dokáže vžít do pocitů hráček?

Když jsem byla hráčka a začínala jsem současně jako rozhodčí, tak jsem si uvědomovala, že pískat není vůbec jednoduché, tak jak to vypadá z tribuny a začala jsem na hřišti rozhodčí vnímat trošku jinak. S větším respektem i pochopením k chybám. Naopak teď jako rozhodčí se taky dokážu vcítit do pocitů hráček. Nevím, jestli je to výhoda. Spoustu hráček a trenérů znám z hřiště, když jsem ještě hrála, o to víc se musím snažit, abych ty situace vyřešila správně a neudělala ostudu.

Ve fotbale jsou rozhodčí velké téma. Jak vy podobné skandály vnímáte i coby amatérská fotbalistka? Mají to těžší fotbaloví nebo házenkářští arbitři?

Ve fotbalovém prostředí se nepohybuji tak dlouho jako v házené. Myslím si, že rozhodčí v házené to má složitější, protože má na hřišti víc situací, které musí řešit. Za jednu minutu se může stát mnoho událostí, padne tam o hodně víc gólů než ve fotbale. Na druhé straně ve fotbale může rozhodčí jednou neodpískanou penaltou ovlivnit zápas a skandál je na světě.

Řídit fotbalové zápasy vás neláká?

Popravdě asi moc ne. Házená je rychlejší, dynamičtější, atraktivnější, každou chvilku se na hřišti něco děje, padají góly, víc se trestá, hrají se přesilovky, oproti tomu je fotbal pro mě takový pohodovější ze strany rozhodčích, ale třeba by mi fotbaloví rozhodčí oponovali.

Ve fotbale nastupujete za Fastav Zlín. Bavíc vás víc než házená?

Fotbal mě bavil už od dětství, ale v Karviné tehdy žádný klub nebyl, tak jsem ho hrála pouze před barákem. Pak jsem se dostala k házené a časem do Zlína. Vždycky jsem si ho chtěla vyzkoušet na opravdovém hřišti, ale nebyla příležitost. Vytíženost v házené, škole, brigádách mi to nedovolila. Takže občas jsme si chodily zahrát večerní fotbálek do tělocvičny. Pak jsem se dozvěděla, že ženy hrají fotbal v Březnici a šla jsem to vyzkoušet. Pokud se mi tréninky a zápasy nekryly s házenou a pískáním, tak jsem šla na fotbal. Potom přišla na řadu rodina a děti, takže k házené jsem se z časového důvodu vrátit už nemohla. Celý život se motám kolem sportu a nedokázala jsem si představit, že bych jen seděla doma na mateřské. Tak jsem ráda, že můžu hrát fotbal a zažívat nové věci, jen si pořád nemůžu zvyknout na ofsajdy. (úsměv)

Štve vás hodně, že všechny soutěže v Česku jsou nyní zastaveny?

Samozřejmě ano. V dubnu jsme měly s kolegyní pískat přípravné utkání reprezentace žen, byla rozehraná soutěž MOL ligy a všechno se přerušilo. V září jsme začaly další sezonu a dlouho nevydržela. Je to smutné, ale nemůžeme s tím nic dělat. Snad se vše brzy uklidní a všechny sporty se vrátí k normálu.

Jak se budete udržovat v kondici?

V kondici mě udržují mé dvě malé děti. (smích) Běhat a cvičit se dá i venku, takže úplný problém v tom nevidím.