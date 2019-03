Klid a jistotu Zlínu dodal domácí triumf v pěti setech nad pražskými Lvy.

„Jsme rádi, že jsme si to uhráli naším vítězstvím a nespoléhali se na výsledky ostatních. O euforii se ale mluvit rozhodně nedá, protože to není žádný úspěch, ale spíše povinnost a únik z nejhoršího,“ říká Miroslav Bláha.

Svěřenci trenérů Macka a Obdržálka sice extraligu v předstihu zachránili, ale vyřazovací boje se jich letos týkat nebudou. Zlíňané nedokázali splnit předsezonní cíl, když nepostoupili do play-off.

„Zklamání je velké. Myslím, že jsme na předkolo měli. Bohužel jsme v této sezoně neprodali to, co v nás je,“ ví Bláha.

Nad příčinami neúspěchu nechce rozmýšlet. Faktorů, proč se mladý tým soužil, bylo víc.

„Těžko se to hodnotí. Myslím, že si k tomu budeme ještě muset sednout a vyhodnotit to. Ale hlavní je, že jsme prostě nevyhrávali,“ zdůrazňuje libero Fatry.

Náladu si zlínští volejbalisté zvedli alespoň v závěrečném domácím souboji s pražskými Lvy. Moravané i bez zraněného prvního nahrávače Bartáka zvítězili před vlastním publikem 3:2 na sety a zaknihovali do tabulky pátý letošní triumf.

„Dobře jsme podávali. Důležitý byl hlavně druhý set, který jsme vyhráli díky těžké koncovce. Za nepříznivého stavu 0:2 pro Prahu by se to otáčelo těžko,“ tuší čtyřiadvacetiletý volejbalista.

Zatímco v drtivé většině zápasů Zlíňané právě v koncovkách dobře rozehrané duely ztráceli, v domácí derniéře měli také štěstí a dramatické výměny urvali na svoji stranu.

„Je jasné, že nejsme tým, který by někoho porážel snadno, například 25:15, takže koncovky jsou pro nás hodně důležité,“ přiznává Bláha. „Některé nás zcela jistě připravily o lepší umístění,“ je přesvědčený.

Zlínští volejbalisté letošní extraligový ročník zakončí v sobotu v Brně, kde vyzvou výrazně omlazený tým.

„Můžeme do toho jít s čistou hlavou. Brno potřebuje pro jistotu šestého místa alespoň bod, my už nemusíme uhrát nic. Už první zápas byl vyrovnaný, a to bylo Brno kompletní,“ upozorňuje.

Vedení jihomoravského klubu ale v rozehrané sezoně nečekaně poslalo klíčové muže do první ligy, takže Brňané nastupují v nejvyšší soutěži s výrazně omlazeným mužstvem.

„S ničím podobným jsem se nesetkal, ale záleží na Brnu, jaké má priority,“ říká Bláha.

„Myslím, že i mladí hráči, kteří v Brně teď dostávají příležitost, jsou velmi kvalitní a nepříjemní soupeři,“ přidává.

Zatímco ale moravský protivník bude sbírat cenné zkušenosti ve vyřazovacích bojích, hráčům Fatry v sobotu končí sezona. Že by ale Čechmánek a spol. po víkendu na hru pod vysokou sítí zapomněli, nehrozí.

„Určitě budeme trénovat. Přesný plán ale ještě nemáme,“ říká Bláha.

Spolehlivé libero zatím neví, zda bude ve Zlíně pokračovat i v další sezoně. Svoji nejbližší budoucnost zatím neřešil. Ještě jsem nad tím nepřemýšlel, ani se o tom s nikým nebavil. Soustředil jsem se pouze na tuto sezonu. Co bude dál, se uvidí,“ dodává.