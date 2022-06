Vojtěch Neradil překvapivě se svým umístěním není spokojený.

,,Mistrovství republiky v maratonu horských kol měl být můj vrchol letošní sezony. V současném období mám dobrou formu, kterou jsem chtěl v Dolní Moravě prodat a stejně jako v loňském roce získat v kategorii do 23 let titul,“ plánoval bajker z Hulína.

Na začátku velmi těžkého závodu se mu dařilo. ,,Hlídal jsem si svoje dva největší konkurenty Vojtěcha Němce a Radima Klusáka. Ve druhém nejtěžším sjezdu na trati se mi jim podařilo ujet. A potom jsem až do 70. kilometru jel osamoceně. Kolem 70. kilometru na mě však dolehla krize. Nebylo to ale nic vážného. Ovšem 8. kilometrů před cílem jsem měl neopravitelný defekt zadního kola. Do cíle jsem proto dojel po ráfku. Navíc mě v průběhu posledního kilometru předjel Patrik Němec a v mojí kategorii mě odsunul na druhé místo,“ byl Vojtěch Neradil po závodě hodně zklamaný. Ten v absolutním pořadí skončil třiadvacátý.

V okolí Dolní Moravy se dařilo rovněž Radoslavu Šíblovi (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem), který obsadil v mužské kategorii 34 – 44 let díky času 5:14:35 páté místo. Pro první pozici si v této společnosti dojel Michal Kaněra (Ghost Team, 4:49:53).

,,Závod byl pro mě příjemně dlouhý, příjemně těžký a nepříjemně mrazivý,“ přiznal Radoslav Šíbl.

Ten jel rozumným tempem úvodních 30 kilometrů v menší skupince.

,,V následujícím asi hodinovém kopci mi ale stejné tempo připadalo nerozumné. Proto jsem zvolnil a dával si pozor, aby mi nebyla velká zima. Pozor jsem si dával i v následujícím sjezdu. Hlavně, abych v něm neudělal zbytečnou chybu. V závěru závodu se počasí pokazilo úplně. Začaly padat kroupy s deštěm a pak už to bylo o tom nezastavit až do cíle. Jinak bych umrznul úplně. Byl to však krásný závod. Ovšem příště bych ho chtěl jet v 35 stupních,“ přeje si Šíbl.

V absolutním pořadí skončil reprezentant 4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem na jednadvacátém místě.

Povedený výsledek si zaknihoval také Tomáš Strnka z Traplic z Uherskohradišťska (PSG Mechanix). Ten dojel v čase 5:00:57 osmnáctý. V mužské kategorii 35 – 44 let byl třetí.

Trať závodu vedla kolem nejvyššího vrcholu hory na Moravě Kralického Sněžníku (1423 m.n.m.). Nejvyšší místo na trati bylo nedaleko horské chaty Pod Sněžníkem v nadmořské výšce 1300

m.n.m.. Jelo se i pod novou atrakcí resortu Dolní Morava, nejdelší visutou lávkou na světě, Ski Bridge 721. Závod doprovázelo nepříznivé chladné počasí.

Absolutním vítězem se stal olympijský vítěz v cross country z Londýna 2012 Jaroslav Kulhavý z Čeladné (Česká spořitelna Acoolade, 4:23:45).