Ještě před třemi lety reprezentovala Česko v alpském lyžování, nyní se ale učí novým profesím. Zlínská úspěšná lyžařka Klára Křížová aktuálně na vlastní kůži poznává, jako je to stát na druhé straně barikády. Již více než měsíc je expertkou České televize.

„Vždy jsem si chtěla tuto profesi vyzkoušet. Navíc jsem komunikativní, v tomto směru žádnou nervozitou netrpím. Mé první zkušenosti před kamerami jsou velmi pozitivní a zajímavé. Líbí se mi to,“ neskrývá své nadšení 31letá rodačka ze Zlína, která ale již čtyři roky žije v Krkonoších. Aktuálně v Semilech.

„Po měsících rozkoukávání a učení lyžování dětí jsem se dala na dráhu fitness trenérky a učitelky jógy. Vedu také individuální cvičení zdravého pohybu. Do toho jsem tváří Ski Tour pro amatéry v běžeckém lyžování, kterou také moderuji,“ usmívá se Klára Křížová, dcera bronzové medailistky z ZOH v Sarajevu Olgy Charvátové.

Novinářská profese se vám zalíbila?

Je to zajímavý obor, líbí se mi práce za mikrofonem, třebaže hlavně v televizi nesete svou kůži na trh. Zpětná vazba není vždy pozitivní, kritiku si někdy beru až moc osobně. Musím si asi zvyknout.

Nabídky k trénování lyžařů jste nedostala?

Pár jich bylo, ale život trenéra není jednoduchá práce. Jste stále pryč a právě to mě už neláká.

Jak jste se dostala ke spolukomentování alpského lyžování v ČT?

Už na podzim jsem dostala nabídku, ale nebylo snadné vše skloubit s mými dalšími činnostmi. Až nyní v lednu při spolukomentování Světového poháru jsem si to vyzkoušela a docela mě to chytlo. (úsměv)

Jaké jsou tedy vaše první dojmy?

Jen ty nejlepší. Nervózní nejsem, užívala jsem si to. Ale pořád se musím učit. Je totiž někdy složité pro mne bývalého lyžaře vysvětlit některé věci tak, aby to i laik pochopil. Navíc to musí být co nejjednodušší a ne moc zdlouhavé.

A co vy a elektronická tužka?

(výbuch smíchu) Tak to je docela složitá disciplína. Naštěstí je po ruce technik, který nám pomáhá. Ve spolupráci s moderátorem vyberu klíčový moment, což není vždy snadné. Ale už si zvykám.

Musela jste se hodně odborně připravovat?

Ani ne, nijak extra. Spíše jsem do toho šla po hlavě! V lyžování jsem se dlouho pohybovala, stále znám dvě třetiny závodnic. Horší je to u mužů, ale všechna jména jsme slýchávala a rychle jsem se zorientovala.

A co příprava outfitu a makeupu?

Tak to je jiná! Při těchto činnostech jsem jako žena strávila mnohem více času. (úsměv) Při výběru oblečení mi pomohla kamarádka, která mi i pár kousků půjčila. Až nyní si uvědomuji, že je už nejvyšší čas obměnit šatník! (smích) Také v televizi je doba složitější, nemůžeme využívat maskérnu, jen vás přepudrují na chodbě a pomohou s vlasy. To není jak některé lyžařky, které si na rozhovor nasadí helmu, brýle a mají vystaráno. (smích)

S nervozitou jste neměla problém?

Zatím ne. Jsem trochu zvyklá, i během kariéry jsem často před mikrofonem vystupovala. Ale znám holky, co jim komunikace nedělá dobře. U mě to nehrozí, jsem držka ukecaná, u nás v rodině nejsme introverti, máme rádi společnost a komunikaci.

Jak složitá je pro doprava do Prahy?

Není to tak hrozné, hodina a čtvrt autem v jeden směr. Když komentuji jednokolové disciplíny, po obědě jsme doma.

Už se vám nestýská po lyžování?

Stýská. Po sjezdovkách a pocitu se svézt. Ale když to vidím, hned si také vybavím tu dřinu a jak je to tvrdý sport. Z tohoto pohledu mi lyžování nechybí.

Nedá se ještě vrátit? Neskončila jste brzy?

Vráti se určitě nedá, pauza je dlouhá, tréninkové manko obrovské. Prostě to tak mělo být.

Jak se vám nyní sleduje v televizi alpské lyžování?

Utrpení to už není, nepříjemné to bylo jen během olympiády v Pchjonchangu, na kterou jsem se připravovala a nakonec kvůli nedostatku sponzorů a financí jsem musela definitivně skončit.

Nyní již sleduji závody ráda a užívám si je. I když jsem popravdě nervózní s holkami, protože stále vím, jak každá chyba a zaškobrtnutí bolí.

Co říkáte na výkony obojživelnice Ester Ledecké? Půjde ještě výkonnostně nahoru?

Záleží na jejím zdraví, jak jí budou držet záda. Potenciál a i zkušenosti má, navíc je velká bojovnice. Proč by se nemohla po olympijském triumfu dočkat i titulu mistryně světa. Už nyní k němu měla blízko, tyto podniky jsou hop nebo trop. Vše je na ní, má na to.