Svůj ultratriatlon z Doveru do Prahy, při kterém ve třech disciplínách urazila neuvěřitelných 1111 kilometrů, dokončila za sedm dnů, dvanáct hodin a pět minut.

„Kromě pár těžších chvil to byl krásný zážitek,“ tvrdí s úsměvem čtyřiačtyřicetiletá sportovkyně.

Svými přeplavbami se snaží spojovat místa a lidi, ostatní inspirovat k překonávání různých hranic. „Nejsem žádný šílenec, který něco dělá jenom tak z plezíru. Pro mě osobně má všechno hlubší přesah. Vidím v tom jistou symboliku. Jestliže se vlastními silami dokážu dostat z Velké Británie do Čech, tak k sobě opravdu máme blízko, jen si mezi sebou jako lidé z různých důvodů stavíme zbytečné zdi,“ říká první Čech, který dokončil výzvu Oceans Seven, sedm obtížných dálkových přeplaveb po celém světě. Je také zatím jedinou českou držitelkou tzv. Trojkoruny dálkového plavání.

Jak se cítíte po dokončení ultratriatlonu z Doveru do Prahy?

Chtěla jsem to uskutečnit již před dvěma roky, bohužel z různých důvodů se to neustále odkládalo. Byla pandemie, měla jsem nehodu na kole, byla nemocná. Představa, že by se to odložilo zase o rok, pro mě byla hrozná. (úsměv). I když to bylo náročné, celkově jsem spokojená. Jsem ráda, že jsem to zvládla i s menším tréninkem. Nakonec to až na pár těžších chvil bylo hezké. Pro mě to byl krásný zážitek.

Jak vás napadlo absolvovat podobný ultratriatlon?

První z našeho oddílu, kdo La Manche překonal, byla moje kamarádka Vasanti Niemz. Tehdy se jí zakladatel našeho klubu Sri Chinmoy zeptal, co by řekla tomu přidat k plavání ještě dvě stě nebo tři sta kilometrů na kole a uběhnout dva maratony. Zda je to šílený nápad, nebo výzva. Pár let poté to absolvovala. Mně se to připomnělo po dokončení Sedmičky oceánů a dávalo mi smysl, že bych dojela až do Čech. I když při čekání na počasí mě ty vzdálenosti děsily, takže jsem nad tím musela přestat přemýšlet. Chtěla jsem se dostat až do Čech, protože si myslím, že k sobě máme blíž, než se může zdát. Cheb jsem zvolila kvůli rodičům, narodila jsem se tam. Chvíli jsem přemítala, že bych doběhla až do Zlína. To by ale bylo pět set kilometrů, to už by bylo fakt moc. Praha mi nakonec stačila (úsměv), v Praze jsem navíc s ultra sportem začala.

Abhejali Bernardová (44) ze Sri Chinmoy Marathon Teamu dokončila svůj ultratriatlon Dover-Praha, při kterém ve třech disciplínách urazila celkem 1111km (34km plavání, 895km kolo, 182km běh). Trvalo jí to 7 dnů, 12 hodin a 5 minut.Zdroj: se svolením Abhejali Bernardové

Celkem to trvalo 7 dnů, 12 hodin a 5 minut. Dalo se to zvládnut rychleji?

Říkala jsem, že pokud to půjde, do sedmi dnů bych to mohla zvládnout. Bohužel strašně moc nás zdrželo to, že jsme nemohli zůstat ve Francii, tak jsme si museli udělat zajížďku zpátky do Doveru a pak jet do Francie trajektem. Já jsem doplavala o půl sedmé večer, ale z Francie jsem vyjížděla až na druhý den ve dvě hodiny odpoledne. Bez této prodlevy bych to do těch sedmi dnů zvládla. I kvůli zdržení se od nás musela odpojit jedna kamarádka, která mě doprovázela na cyklistické části. Její sestra měla svatbu, musela odjet trošku dřív.

Bylo složité všechno skloubit dohromady?

Velmi složité. Pořád se to posunovalo, měnilo. Tým, který měl být na začátku července, v srpnu nemohl, takže jsem sháněla další lidi, kteří by mě doprovázeli a pomohli by mi, pak se to znovu ještě dvakrát posunovalo, takže logisticky to bylo komplikované. Do toho se všem snažíte vysvětlit, co od nich budete potřebovat. Ideální nebylo třeba ubytování, dalo by se to urychlit s karavanem, ale rezervujte si karavan, když nevíte na kdy. Záchrana byla, že jsem se nechala naočkovat, protože jinak by mě z Anglie do některých států ani nepustili. (úsměv) Očkováním se vše hodně zjednodušilo. I když jsme museli vyplnit všelijaké formuláře, nechtělo se mi do karantény. Jinak opatření proti covidu nebyla v tu chvíli nějak zvlášť striktní.

Kolik lidí vám vlastně pomáhalo?

Na lodi byly tři, na kole se mnou jeli čtyři, z nichž jedna absolvovala i La Manche a při běhu další tři, takže celkem mi pomáhalo devět lidí. Všem musím obrovsky poděkovat.

Jak dlouho jste trénovala?

Loni jsem se snažila jezdit víc na kole. Dřív jsem se mu až tolik nevěnovala. Bohužel jsem v době pandemie nemohla do bazénu, takže jsem chodila plavat i ven, kde jsem ale v takové zimě vydržela ve vodě jenom pět minut. Dokonce jsem si objednala i neopren, ale než dorazil, už jsem jej zase nepotřebovala, protože už se oteplilo.

Souhlasíte, že nejhorší byla přeplavba kanálu La Manche, který jste po několika odkladech nakonec přeplavala v čase 15 hodin 33 minut?

Podmínky nebyly příznivé, ale byla to moje poslední možnost, jak letos plavat. Vystartovaly tři lodě, kromě mě dokončila jen pětičlenná štafeta. Vítr i proudy byly nakonec silnější, než říkala předpověď. Já jsem i svůj trénink hodně směřovala k plavání. Chodila jsem o víkendu do studené vody. Chtěla jsem být připravená, protože studená voda se nedá ošálit. Třeba na kole zvolníte, klidně zastavíte, ale při plavání si prostě neoddychnete. Přeplavba byla hodně těžká, ale teď mi přijde, že už to bylo hodně dávno. Kromě větru a proudu jsem zase bojovala s mořskou nemocí, která pak plně propukla na cestě zpět.

La Manche jste pokořila podruhé. Bylo to teď jiné než před deseti lety?

Podmínky byly mnohem horší než před deseti lety. Dokonce jsem byla pomalejší, přitom jsem lepší plavec než dřív. Kdyby toto byl můj první La Manche, tak už nikdy nic neplavu. Vlny byly opravdu veliké. Plavala jsem navíc v období silnějších proudů, můžete si to představit jako řeku po dešti, létala jsem nahoru a dolů. (úsměv) Když šel proud dolů, vítr nám navíc foukal do zad, takže nás to posouvalo podél pobřeží a nechtělo nám to dovolit přistát. Snažila jsem se plavat naplno, ale břeh se nepřibližoval, tak jsem jen doufala, že mi z lodi neřeknou, že budu plavat dalších 6 hodin. Makala jsem jak divá, ale poslední tři kilometry ubíhaly pomalu, proti proudu mi to trvalo ještě tři hodiny.

Pak jste usedla na kolo a jela z Calais do rodného Chebu. Cyklistická část, dlouhá přibližně 900 kilometrů, vám trvala necelé 4 dny a vedla kromě Francie přes Belgii, Holandsko a Německo. Jaké to bylo?

Kolo bylo dobré. Sice trať byla víc kopcovitá, než jsem počítala, ale celkově mi to ubíhalo. Měla jsem pocit, že se někam posunuji. (úsměv) Všechno ze mě spadlo až v Chebu. Do té doby to bylo psychicky strašně náročné, protože jsem se soustředila, abych nezabloudila, nespadla někam do díry nebo se za plného provozu nikomu nic nestalo. V Německu byly dva úzké úseky, kde jezdilo hodně kamionů. Nebyla tam žádná krajnice. Navíc byly krátké dny, takže jsem nechtěla moc riskovat a za tmy jela jen chvíli, protože mi to nepřišlo bezpečné. Nejhorší byly kopce na jihu Německa, s tím jsem ale počítala.

Jaké bylo v Chebu přivítání?

Nebylo skoro žádné. (úsměv) Přijel za mnou běžecký tým, tak jsme se převlékli, dali si v místní cukrárně dort a trochu to oslavili. Jinak tam nikdo nebyl. Žila jsem tam jenom do dvou let, nikoho tam už neznám. Navíc jsme hned vyrazili do Prahy, přeci jen to ještě nebyl konec.

Jaký byl běh z Chebu do Prahy na Střelecký ostrov?

Bohužel čtyři dny v sedle mi zablokovaly žebra, takže jsem se při běhu nemohla pořádně nadechnout a musely jsme se naučit, jak je uvolnit, sobota byla tedy nejtěžší den, skoro úplně mi došla energie. Možná jsem to na kole víc tlačila, než jsem měla, a na své poměry jela hodně rychle. Já jsem věděla, že existuje cvičení, hmat, jak to uvolnit, ale nikdo z nás nevěděl, jak se to dělá. Zkoušely jsme všelijak cvičit, uvolňovat to. Místy byla z běhu chůze, dokonce kamarádka vytáhla karimatku, ale nakonec jsme to dokázaly uvolnit a do Prahy doběhla.

Stihla jste si na cestě vůbec odpočinout?

Každý den jsme měli ubytování a tři nebo čtyři hodiny jsem spala. Holky z týmu vždycky něco uvařily, taky jsem v kapse měla nějaké gely, sušenky. Hlady jsem rozhodně netrpěla. Myslela jsem si, že zhubnu nějaká ta extra kila na La Manche, nakonec jsem neshodila ani kilo. Tak poctivě mě můj tým krmil. (smích)

Zaznamenala jste nějaká ohlasy na svůj mimořádný výkon?

Petr Vabroušek prohlásil, že žádný další šílenec u nás není, který by podstoupil něco takového. Já věřím, že můj výkon inspiruje a namotivuje i další lidi. Už mám domluvené nějaké přednášky, snad to lidi zaujme. Ale vím, že ultra jsou jenom okrajový sport.

Máte ještě nějaké další sny, plány?

Od prvního zdolání La Manche přemýšlím nad tím, že se zúčastním několikadenního maratonu na Sahaře, který v minulosti absolvoval právě Petr Vabroušek. Tam je ale zase oproti Lamanšskému průlivu opačný extrém, že je tam velké horko. Takže nyní to před sebou valím, odsunuji, ale jsou i různé další věci, které bych chtěla zvládnout. Líbilo by se mi třeba obeplavat ostrov Jersey. Ale kdo ví, kdy to bude, protože teď rozhodně musím pracovat! Jenom tak mě nikam nepustí. (smích)