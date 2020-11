Zda a v jaké podobě se případné pohárové dvojutkání odehraje, zůstává však otázkou. V současné době se totiž musí všichni příchozí na Island podrobit dvěma testům na koronavirus, mezi kterými musí být pětidenní mezera, kterou tráví v karanténě. Zahraniční testy země neuznává.

„Už samotné pondělní rozdělení do košů pro nás znamenalo určité obavy, že můžeme dostat soupeře se špatnou dopravní dostupností. To se bohužel nakonec i potvrdilo. Cesta na Island byla jednou z nejhorších variant,“ přiznal po losu manažer zuberského klubu Michal Balhárek.

Zubřané, kteří postoupili do třetího kola Evropského poháru bez boje poté, co jejich předešlý soupeř odstoupil, měli v osudí celkem osm týmů. Kromě pražské Dukly a slovenské Považské Bystrice, mohli narazit i na ruský HC Neva SPb, norský Drammen HK, lucemburský HC Berchem, estonský HC Tallinn, finský Cocks nebo právě islandský FH Hafnafjordur. Nakonec jim los přisoudil soka z takřka 3000kilometrů vzdáleného ostrova.

„Je to velmi zkušené družstvo, které v pohárech startuje pravidelně. Je to zatím hodně čerstvé, ale musíme vyvinout maximální úsilí pro zajištění vzájemné konfrontace. Musíme zjistit epidemiologickou situaci v zemi, zajistit dopravu. Bude to teď trošku hektické,“ uvedl Balhárek s tím, že moc času nezbývá. Třetí kolo Evropského poháru je totiž naplánováno už na 12. nebo 13. prosince, odveta by měla následovat o týden později. Začít by se mělo na hřišti soupeře.

Čerstvou zkušenost s islandskou házenou má trenér zuberského celku Michal Tonar. Před rokem ještě s týmem Plzně vyřadil v prvním kole Poháru EHF jiný islandský tým Haukar. Tehdy zvítězili svěřenci Tonara v obou zápasech.

„Oba týmy působí na Islandu ve stejném městě. Třeba budeme stejně úspěšní jako Plzeň a i my přes tohoto nepříjemného soupeře postoupíme,“ přeje si manažer klubu Balhárek.

Hafnafjordur má v islandské lize odehrány čtyři zápasy, dvakrát se radoval z vítězství, dvakrát prohrál. Poslední soutěžní utkání odehráli před skoro dvěma měsíci. V posledních třech sezonách nastupovali do Poháru EHF, kde nedošli dál, než do třetího kola. V roce 2017 se střetli mimo jiné s pražskou Duklou, kterou porazili v obou zápasech. Kromě německého brankáře, tvoří jeho tým Hafnafjorduru jen rodilí Islanďané. (dj)