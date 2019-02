Vsetín - Smimořádně zajímavou posilou vstoupí do nové sezony nohejbalisté NK Climax Vsetín. Klub zValašska, který loni poprvé vhistorii postoupil do první ligy, se totiž domluvil na spolupráci spětinásobným mistrem světa Patrem Bubniakem.

Nohejbalista Petr Bubniak na tiskové konferenci s dresem svého nového klubu NK Climax Vsetín. | Foto: DENÍK/Marek Havran

Jednatřicetiletý nohejbalista přichází na Valašsko po třinácti letech strávených v mateřských Modřicích a oficiálně byl představen na středeční večerní tiskové konferenci ve Vsetíně.

„Nové angažmá po třinácti letech v Modřicích je pro mě velkou výzvou. Na práci ve Vsetíně se moc těším a věřím, že můžeme při dobré konstalaci třeba už hned letos postoupit do extraligy,“ uvedl na tiskovce Petr Bubniak, jenž byl ve velmi dobrém rozmaru a rozdával úsměvy na všechny strany.

Jak se vlastně zrodil váš poměrně nečekaný příchod na Valašsko?

„Zlomilo se to po loňském mistrovství světa. Tam jsem vlastně jakoby naplnil kalich reprezentačních úspěchů, před tím jsme taky s Modřicemi mockrát vyhráli extraligu a více vlastně ani vyhrát jakoby nejde. Proto jsem se rozhodl, že zkusím něco úplně nového a postupně jsme se domluvili se Vsetínem.“

Jedná se o celkem zásadní zlom v kariéře. Rozhodoval jste se dlouho?

„Bylo to poměrně těžké rozhodnutí. Pohrával jsem si s touto myšlenkou zhruba dva roky. Přeci jenom jsem z Brna a do Vsetína to není nejblíže. Ale po třinácti letech v Modřicích, se kterými jsme vyhráli úplně všechno, co se vyhrát dalo, jsem potřeboval nový impuls a novou výzvu. Přesně to pro mě je angažmá ve Vsetíně.“

Už jste se bavili o cílech na blížící se sezonu?

„Prioritou pro mě je v prvé řadě koncepční práce, která tady podle mě funguje velmi dobře. Bylo by výborné pohybovat se v nadcházející sezoně v první lize někde nahoře a skvělé by bylo postoupit. Tým je tady opravdu velmi kvalitní a určitě na to má. Navíc máme i výborného trenéra Širokého, kterého si moc vážím a těším se na práci s ním. Management a vedení klubu to vše podtrhuje.“

Z Brna je to do Vsetína dost daleko. Jak budete všechno stíhat, nebude nutné se přestěhovat na Valašsko?

„Nohejbal je samozřejmě zatím spíše amatérský sport, takže práci mám v Brně a zůstanu tam. Do Vsetína budu na tréninky i zápasy dojíždět. Muselo by se změnit něco zásadního. Třeba že by se tady objevila nějaká super holka, kterých víme, že je na Valašsku dostatek (smích).“

Není možné se nezeptat na valašskou medicínu. Jaký tedy vlastně máte vztah ke slivovici?

„Vztah ke slivovici mám samozřejmě kladný. Sice nijak neholduji tvrdému alkoholu, protože jsem spíše na vínko. Sice to sám moc nedělám, ale myslím, že určitě není špatné si dát ráno či večer po štamprlce slivovičky. Je to takový lék.“