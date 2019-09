Základem úspěchu byla výborná obrana s famózním gólmanem Orságem.

„Je opravdovou posilou, společně s Králem drželi defenzivu,“ nešetřil chválou zkušený kouč Valachů. „Po přestávce už jsme polevili a z devítigólového náskoku soupeř ukrojil, ale výhru jsme kontrolovali. Nyní se pokusíme překvapit na půdě největšího favorita Litovle,“ slíbil za tým Liba.

Spokojenost vládne také ve Zlíně, kde ale proti Dvoru Králové čekali klidnější průběh a výraznější výhru (24:23). „Zvláště, když soupeř pro poruchu auta přijel jen s jedním hráčem na střídání,“ přiznal trenér Zlína Jiří Mičola.

„Tým v sobě cítí sílu, má kvalitu a v neděli jsme byli lepším týmem, ale podepsala se na nás nervozita,“ vycítil kouč.

Jeho výběru se nepovedl vstup do utkání.

„Kluci moc chtěli, ovšem narazili na výborného brankáře Babčaníka. Jeho úspěšnost byla přes šedesát procent, což je neuvěřitelné číslo. Naštěstí jsme do přestávky manko téměř smazali a po obrátce šli až do čtyřbrankového vedení. Bohužel v posledních pěti minutách na nás opět dolehla krize, báli se o výsledek a do konce bránili výhru,“ poznamenal Mičola, jehož výběr v neděli doma vyzve Velkou Bystřici.

Slzu museli zatlačit v Bystřici pod Hostýnem, která vysoko padla v Praze s Chodovem (26:36).

„Soupeř potvrdil své kvality, ovšem tentokrát nebyl nijak zvlášť nabuzený. Třebaže jsme si vypracovávali šance, zpočátku jsme je neproměňovali,“ bolí ještě nyní trenéra Bystřice Martina Žůrka. „Do přestávky jsme sice snížili manko, a zdálo se, že se s nimi dá hrát, ale proti Chodovu je těžké obracet zápasy. Zlom přišel za stavu 15:17, kdy jsme prohráli dvě přesilovky. Poté tým již rezignoval,“ přiznal Žůrek, jenž se již chystá na nedělní domácí duel se Strakonicemi.

„Nebude to snadné, soutěž je vyrovnaná,“ dodal bystřický trenér.