„Prožíváme nejúspěšnější sezonu v historii zlínského klubu. Kromě zlata v seniorské soutěži jsme ovládli také všechny zbylé mládežnické kategorie!“ je hrdý Jan Krejčí, člen výboru sálové cyklistiky Sokola Zlín Prštné. „Nepamatuji si, že by se to někdy v minulosti povedlo jinému českému klubu. Prožíváme skvělé období,“ zdůraznil Krejčí.

Zlínská dvojice Radek Adam a Tomáš Horák loni s přehledem ovládla šampionát hráčů do 23 let, navíc si vybojovala postup mezi elitu z druhého místa I. ligy.

Extraligový rozjezd byl pozvolný (5., 3. a 2. v jednotlivých kolech), aby nakonec v konkurenci sedmi klubů skončili Zlínští po základní části třetí a kvalifikovali se na finálový turnaj nejlepších pěti celků, který v sobotu hostila Plzeň.

Konečné pořadí MČR kat. Elite:

1. Sokol Zlín-Prštné (Adam Radek - Horák Tomáš)

2. SC Svitávka (Hrdlička Jiří - Kripner Jan)

3. Start Plzeň (Kydlíček Ondřej - Reindl Josef)

4. Favorit Brno (Šmíd Pavel - Zvolánek Robert)5. MO Svitávka (Hrdlička Jiří ml. - Staněk Roman)

A v něm zlínští mladíci, štiky soutěže, jasně dominovali, navázali na dva roky starý zlatý úspěch Ludvíka Píska a Miroslava Gottfrieda. V sobotu nepoznali hořkost porážky.

„Kluci zrají jako víno. Byli příkladně pokorní, hodně jim pomohl mentální kouč Karel Kolaja. Společně jsme klukům po základní části připnuli na nástěnku motivační lístek – stát se českými šampiony a kvalifikovat se na MS,“ směje se trenér Miloš Urbanec, který společně s Milanem Chovančíkem zlínské mladíky na turnaji koučoval.

„Prakticky jen v základní skupině remizovali s SC Svitávkou 2:2, následným finálovým protivníkem. Toho pak v přímém boji o zlato porazili 5:3,“ shrnul Urbanec.

„Finálový turnaj byl nebývale vyrovnaný. Základem úspěchu byla jejich disciplinovaná hra a minimum vyprodukovaných chyb,“ označil za klíčové trenér.

Stejně jako vystoupení na nedávném Světovém poháru. „V těžké skupině dostali slušnou nakládačku s úřadujícími světovými mistry. To je posadilo zpět na zem,“ pousmál se Urbanec.

Moc času na oslavu 22letý útočník Tomáš Horák a 23letý brankář Radek Adam nemají. Nejen díky titulu, ale zejména největšímu nasbíranému počtu kvalifikačních bodů si zajistili účast na MS ve Skotsku, které začíná již v úvodu srpna. „I zde se stal malý zázrak, když dosavadní suverén MO Svitávka na finálovém turnaji výsledkově vyhořel, skončil poslední a tím poprvé v historii poslal na MS zlínský výběr,“ směje se zkušený Urbanec, jehož svěřence na MS povede trenér Miroslav Berger.

Zlínské mládí tak poprvé v novodobé historii české kolové vypálilo rybník zkušeným mazákům. Že by tak začala nová éra, po vzoru 20násobných světových šampionů bratří Pospíšilových? „Proč by ne! Jsou první dvojicí mladíků, kterým se podařilo prosadit hned ve své premiérové sezoně mezi elitou. Navíc Tomáš letos s jiným parťákem dosáhl na čtvrtý titul v řadě v kategorii do 23 let a v září se chystá na ME 23letých. Bude zajímavé sledovat naše zlínské talenty,“ dodal Miloš Urbanec.