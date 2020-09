Změní se touto pozicí pro vás něco?

Je to určitá zodpovědnost, ale myslím si, že se pro mě nic extrémně nezmění. Budu se dál snažit podávat ty nejlepší výkony a pomáhat týmu co nejvíc to půjde.

Jak moc bude těžké nahradit zkušené hráče a dlouholeté opory, kteří v týmu po sezoně skončili?

Je pravda, že Michajlovič, Pešat, ale i další byli velkými oporami minulých sezon, přesto věřím, že kluci, kteří přišli, jsou velmi kvalitní hráči a zvládnou nahradit i tak zkušené borce. V bráně máme mladé šikovné gólmany, kteří teď mají prostor ukázat, co v nich je. Věřím že to zvládnou.

Jak hodnotíte vystoupení v Českém poháru?

Pohár jsme brali jako přípravu na novou sezonu, takže jsme zkoušeli mladé kluky a různé lajny. Navíc někteří klíčoví hráči byli zranění anebo na dovolené, takže podle toho vypadaly i výsledky. Samozřejmě vyřazení i porážky mě mrzí, ale zase nám to dalo určitý obraz. Víme, na čem máme pracovat a co do startu Superligy ještě zlepšit.

Proč jste žádný zápas nedotáhli k vítězství?

V každém zápase to bylo jiné. Proti Brnu nám chyběla produktivita a lepší využívání našich šancí. Se Znojmem jsme nebyli soustředění a hráli moc zbrkle, což nás podle mě stalo vítězství. Poslední zápas s Ostravou jsme zase byli málo produktivní a nezahráli jsme úplně dobře do obrany. Navíc nám utekl konec utkání.

Nemáte obavu, že se špatné výsledky z přípravy podepíší i na startu nové superligové sezony?

Věřím, že ne. Pořád máme ještě chvíli čas. Doufám, že před začátkem sezony ještě doladíme určité věci a ukážeme, co v nás je. I když start nebude zrovna lehký.

Právě. Hned na úvod vás čekají dva těžké venkovní zápasy. Jak náročné to na Spartě nebo proti Střešovicím bude?

Určitě to budou velice náročné zápasy Sparta hraje výborně a Střešovice mají mladý, ale velice kvalitní tým, takže to rozhodně nebude nic lehkého. I přesto věřím, že budeme hrát kvalitně a přivezeme domů body.

Co musíte do prvního zápasu na Spartě ještě zlepšit?

Rozhodně naši produktivitu. Musíme začít využívat naše šance, které si dokážeme vytvořit. Taky musíme zlepšit připravenost do obrany a důraz v soubojích. Útočníci musí zlepšit bloky, abychom pomohli našim gólmanům.

Nemáte obavy, že by pandemie mohla zase ovlivnit nebo dokonce stejně jako na jaře zrušit celou sezonu?

Samozřejmě tam nějaké obavy jsou. Nikdo neví, co bude za dva tři měsíce, ale jakmile sezona začne, nebude prostor na to myslet. Hlavní bude se soustředit na naše výkony a ukázat všem, jaký jsme tým a co dokážeme.