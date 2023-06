Organizátoři festivalového půlmaratonu ve Zlíně letos připravili jednu velkou novinku.

festivalový půlmaraton ve Zlíně, kapely podél trati půlmaratonu | Foto: se svolením Boba Komína.

,,Rádi bychom běžce vyhecovali k co nejlepším výkonům a k tomu přispěje i atmosféra kolem trati. Proto jsme vyzvali lokální kapely, které se na různých místech postarají o vytvoření parádní kulisy během závodu,“ prozradil jeden z pořadatelů Bob Komín.

,,Hudební doprovod bude pestrý. Na svém stanovišti na Havlíčkově nábřeží v blízkosti 4. a 5. ZŠ bude hrát kapela Kašparova kráva. Tato hudební skupina ze Zlínska, která hraje rock na punkovém základu, má připravený repertoár energické hudby s charakteristickými punkovými texty. Na opačné straně trati v Prštném bude hrát kapela Verde bigbít. Ta vsadí na ověřené české skladby a zahraje pecky od Olympicu, Kabátů, nebo třeba Divokého Billa,“ informuje Komín.

A to není zdaleka všechno. Podél trasy budou hrát i další kapely a to třeba Stimulant & Out of Nowhere z Napajedel a kapala složená z hudebníků z hudební školy Yamaha. Na svém tradičním stanovišti v Továrním areálu u Dřevnice bude i auto Radia Kiss.

festivalový půlmaraton ve Zlíně, mapaZdroj: se svolením Boba Komína.