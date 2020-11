„Vzhledem k tomu, že ragby se za tradičních okolností přes zimu nehraje, tak uvidíme, jak vše dopadne a k čemu se přikloní,“ přiblížil trenér Zlína Petr Juřík.

Na stole tedy leží tři scénáře, pro jeden z nichž budou zástupci jednotlivých klubů hlasovat.

„První variantou je dohrání sezony během února a března. Ve hře je také automatické play-off, přičemž do tabulky by se každému týmu za zbytek neodehraných zápasů započítala remíza. V tomto případě bychom zůstali na první pozici," těší Juříka, jehož svěřenci by v únorovém pražském semifinále na Markétě (jediná uměla tráva v České republice, na které se dají odehrát soutěžní zápasy - pozn. red.) narazili na čtvrtý tým tabulky 2. ligy. Druhý finalista by poté vzešel z duelu 2. a 3. týmu soutěže. Vítězové by poté sehráli březnový finálový duel o titul, který by však nic nezměnil na složení účastníků v soutěžích pro příští ročník – probíhající sezona je totiž nepostupová.

„Ačkoliv by postup ve hře nebyl, určitě bychom měli velkou motivaci získat titul. Nikdo by nám to nevzal. Ideálně bychom na to mohli navázat hned v další sezoně," věří kouč Zlína.

Případné zvolení třetí varianty bude znamenat anulování letošního ročníku a příprava na ten další. „Podle dosavadních informací by tuto volbu chtělo více týmů. Začalo by se někdy na jaře. Záležet rovněž bude na situaci v zemi," upřesňuje Petr Juřík

Jeho svěřenci se vinou restrikcí společně nesetkali od posledního odehraného soutěžního zápasu, který proběhl 11. října. Zlín tehdy doma porazil SR Sokol Mariánské Hory 51:8.

„Na hřišti jsme nemohli, stadion byl zavřený. Od příštího týdne to snad více rozvolní. Pokud se znovu potkáme, do vánoc by proběhla určitá udržovačka, po novém roku bychom pravděpodobně naskočili na přípravu," nastiňuje potenciální plán, do kterého by ragbisté Zlína lépe zapadli i díky individuálním tréninkům a běhání, které v posledních týdnech sami absolvovali.