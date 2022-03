V sobotu 5. března se koná březnový Běh na 2 míle. Třetí závod z celoroční dvanáctidílné série sezony 2022 se uskuteční na tradiční trati v oblasti průmyslové zóny v Přílukách. Start 3,2 kilometru dlouhého měření sil je před budovou Madal Bal, v 9 hodin.

V neděli 6. března se na stejném místě poběží 11. ročník Jarního zlínského půlmaratonu. 21,1 kilometrový závod, který je zařazený i do celoročního seriálu Běhy Zlín 2022, je rozložený do necelých 9 rovinatých okruhů. Jeden okruh měří 2393 metrů.

Společný start všech kategorií je v opět před budovou Madal Bal, v 10 hodin. Prezentace bude probíhat od 8.30 hodin do 9.45 hodin. Vyhlášení výsledků je na programu v 12.30 hodin.

Pořadatelé vypsali 4 kategorie mužů (15 – 49 let, 50 – 59 let, 60 – 69 let a nad 70 let) a 4 kategorie žen (15 – 49 let, 50 – 59 let, 60 – 69 let a nad 70 let).

,,Startovné při registraci do 1 března je 300 Kč, od 2. března 400 Kč. V jeho ceně je mimo jiné bohaté občerstvení v průběhu závodu a to ovoce, čokoláda, brambůrky, intové nápoje, čaj, voda, cola. V cíli půlmaratonci dostanou oběd polévku a těstoviny,“ informuje Andrej Višněvský za pořadatele.

V loňském roce se Jarní půlmaraton ve Zlíně kvůli korovavirovým opatřením konal až 6. června. Zúčastnilo se ho 45 vytrvalců. Z toho bylo 36 mužů a 9 žen. Závod mužů vyhrál Jiří Červenka (SP Malenovice, 1:22:53). Mezi ženami si pro první příčku doběhla v čase 1:38:18 Zuzana Koudelková (Český běžecký klub).

Traťový rekord ve zlínském půlmaratonu na přílucké trati drží Jiří Petr z Kovalovic u Brna (Salomon/Suunto), který 7. listopadu 2021 zaběhl čas 1:11:18. Ženskou traťovou rekordmankou je ze sezony 2012 Jana Dorazilová. Reprezentantka AK Kroměříž se 4. března 2012 blýskla časem 1:25:01.

Traťové rekordy se v Přílukách evidují společně s Podzimním zlínským půlmaratonem. Lubomír Hotař