V sobotu 5. června se na okraji krajského města koná první letošní Běh na 2 míle. Závod se poběží na tradiční trati v oblasti přílucké průmyslové zóny. Z důvodů vládních opatření bude ale probíhat s několika omezeními.

,,Běžcům nebude umožněný vstup do budovy pořadatelů. Závod bude startovat v pravidelných intervalech po menších skupinkách. Vyhlášení výsledků bude bez věkového přepočtu, ale pouze pro první tři běžce v každé kategorii. Celkové výsledky s věkovým přepočtem budou k dispozici až později na našich webových stránkách,“ prozradil jeden z pořadatelů Andrej Višněvský.

Start 3,2 kilometru dlouhého měření sil je před budovou Madal Bal v 9 hodin.

V loňském roce červnový dvoumílový běh v Přílukách vyhrál mladý biatlonista Richard Vašíček. Šestnáctiletý reprezentant BK Halenkovice závod ovládl v čase 10:32. Mezi ženami zvítězila sedmačtyřicetiletá vytrvalkyně z Otrokovic Dagmar Vrajíková, jež brala první příčku za čas 12:51.

V neděli 6. června se v Přílukách poběží 11. ročník Zlínského jarního půlmaratonu a 2. ročník Zlínského maratonu Sri Chinmoy.

Půlmaraton je rozložený do 8 rovinatých okruhů. Maratonce čeká 16 okruhů Start maratonu je v 10 hodin. Půlmaratonci uslyší startovní výstřel v 11 hodin. Do obou závodů, ve kterých jsou vypsány 4 mužské a 4 ženské kategorie, je nutné přihlásit se do čtvrtku 3. června.

Nedělní závody budou započítány do celoroční soutěže Běhy Zlín 2021.

Loni v březnu se půlmaratonu na předměstí Zlína zúčastnilo 91 mužů a mezi nimi byl nejrychlejší v čase 1:12:34 čtyřiatřicetiletý Pavel Šedík z AK Kyjov. Žen se postavilo na start 15. Mezi nimi se ze zisku zlaté příčky radovala Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín, 1:31:03).

Jarní traťové půlmaratonské rekordy na trati v Přílukách drží mezi muži Jiří Petr z Kovalovic u Brna (Salomon/Suunto), který 4. března 2018 zaběhl čas 1:12:26. Držitelkou ženského traťového rekordu je Jana Dorazilová. Reprezentantka AK Kroměříž se 4. března 2012 blýskla časem 1:25:01.

Maraton se v Přílukách konal pouze jednou a to 3. března 2019. V něm zvítězil vytrvalec z Valašska Dan Skrobak z SK Dynamo Mikulůvka (2:50:29). Ženský maraton vyhrála dálková plavkyně Abhejali Bernardová (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, 4:31:03).