V sobotu se uskuteční intervalové rozjížďky, semifinálové vyřazovací závody, intervalové závody dětí od 8 do 11 let a závod pro veřejnost Open supersprint triatlon Zlín. V neděli je na programu finálový závod v supersprint triatlonu, závodit budou i štafety.

Sobotní hlavní intervalový závod jednotlivců se uskuteční na trati složené z 300 metrů plavání, 6 kilometrů cyklistiky a 1,6 kilometru běhu.

Vypsány jsou kategorie pro dospělé, juniory, dorostence i žáky.

Závod, který je součástí Českého poháru v krátkém triatlonu 2024, pořádá klub Titan Trilife Zlín.

Plavat se bude v osmi drahách v pětadvacetimetrovém bazénu ve zlínských Lázních. Cyklistika se pojede na 1,5kilometrovém okruhu v okolí zlínských Lázní. Cíl závěrečného běhu bude na atletickém tartanovém oválu Stadionu mládeže.

V krajském městě se představí zhruba 200 triatlonistů z celé České republiky.

PROGRAM SUPERSPRINT TRIATLONU ZLÍN 2024:

Sobota 11. května:

9:00 – 11:00 Prezence závodníků

12.00 Start intervalových rozjížděk – žáci, dorost, junioři, dospělí

14:00 – 15:30 Prezence do závodů dětí a do závodu pro veřejnost Open supersprint triatlon Zlín

14:15 Start semifinále – skupiny 1. ženy, 1. muži, 2. ženy, 2. muži atd.

16:15 Start intervalových závodů dětí 8 až 11 let a start závodu pro veřejnost Open supersprint triatlon Zlín

18:15 Slavnostní vyhlášení supersprint triatlonu Zlín, vyhlášení výsledků závodů dětí a Open závodu pro veřejnost

Neděle 12. května:

7:00 – 10:00 Prezence do závodů štafet

9:00 Finále závodů v supersprint triatlonu Zlín – ženy A, muži A, muži B

11:00 Start závodů štafet mládeže

12:15 Start závodů dospělých

14:00 Slavnostní vyhlášení výsledků supersprint triatlonu – ženy A, muži A, muži B

14:10 Slavnostní vyhlášení výsledků závodů štafet