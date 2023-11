ROZHOVOR/ Jednou z opor české reprezentace bude Jakub Štvrtecký. Biatlonista z Velkých Karlovic přípravu na novou sezonu začal v květnu. Ve Světovém poháru se bude opírat o stabilní běh a zlepšující se střelbu.

Jakub Štvrtecký před startem Světového poháru v biatlonu 2023 - 2024. | Foto: Petr Slavík

Kdy jste zahájil přípravu na letošní sezonu?

S českou reprezentací tradičně v květnu, ale netradičně v Norsku. Byli jsme v Norsku v lyžařském středisku v Sjusjoenu, které se nachází 20 kilometrů od Lillehammeru. Ještě v květnu se tam dalo skvěle lyžovat a tak jsme tam byli v kontaktu se sněhem.

Jak a kde později další příprava probíhala?

Pro mě byla úspěšná a hlavně bez nemocí. Postupně jsme s národním týmem byli na soustředěních v italském Livingu, v Ramzau v Rakousku, slovinské Pokljuce, v Itálii v Passo di Lavaze a v listopadu v Idre ve Švédsku a opět v Sjusjoenu.

Na co jste se v přípravě zaměřoval?

Na nic speciálního. Pokračoval jsem v dobré práci, kterou jsme začali s novými trenéry. Proto věřím, že se mi v letošní sezoně bude dařit. Nechal jsem si udělat novou pažbu, snad to bude pro mě přínosem. Příprava byla úspěšná. Několikrát jsem byl unavený, to k ní samozřejmě patří. Důležité je, že mě nepotkala žádná zranění ani nemoci.

Kterých závodů jste se v letním období zúčastnil?

V létě jsem závodil na biatlonovém Mistrovství světa na kolečkových lyžích a na biatlonovém Mistrovství republiky na kolečkových lyžích. Na podzim jsem si zazávodil s běžci specialisty na Mistrovství republiky na kolečkových lyžích.

S jakými výsledky?

V tréninkovém období nikdy nemívám dobré výsledky. To se v letošním létě také potvrdilo. Dobré výkony si raději šetřím na zimu (úsměv).

S jakou představou půjdete do letošního Světového poháru?

Bude to nová éra bez fluorových vozků. Takže jsem z toho trochu nervózní. Ale věřím, že si s tím naši servismani poradí, lyže mi kvalitně připraví a ve Světovém poháru budu opět patřit k rychlejším lyžařům.

Jakou máte v listopadu běžeckou a střeleckou formu?

Myslím, že solidní. Před závody v Östersundu jsem pár dní odpočíval, absolvoval jsem několik tréninků a už se těším, až o víkendu Světový pohár začne.

O co se budete v nové sezoně opírat?

O stabilní běh a zlepšující se střelbu.

Na co se v nové sezoně nejvíc těšíte?

Na únorové domácí Mistrovství světa na Vysočině v Novém Městě na Moravě.

S jakou představou jdete do prvních závodů v Östersundu?

Půjdu do nich s klidnou myslí a s vědomím, že jsem zvládl odtrénovat vše, co bylo v plánu. To by měl být ve Švédsku pevný odraz k dobrým výsledkům.

S jakými výsledky budete v letošní sezoně ve Světovém poháru spokojený?

Když se budu ve výsledkových listinách umisťovat mezi nejlepšími 25 biatlonisty.

Všechny závody Světového poháru v biatlonu bude v průběhu celé sezony vysílat Česká televize. Ty úvodní se konají od soboty 25. listopadu do neděle 3. prosince ve švédském Östersundu.

PROGRAM 1. DÍLU SVĚTOVÉHO POHÁRU V ÖSTERSUNDU:

Sobota 25. listopadu:

12:30 Smíšená štafeta dvojic

14:50 Smíšená štafeta

Neděle 26. listopadu:

11:20 Vytrvalostní závod – ženy

14:30 Vytrvalostní závod – muži

Středa 29. listopadu:

15:20 Štafeta žen (4 x 6 km)

Čtvrtek 30. listopadu:

15:20 Štafeta mužů (4 x 7,5 km)

Pátek 1. prosince:

14:45 Sprint – ženy (7,5 km)

Sobota 2. prosince:

14:45 Sprint – muži (10 km)

Neděle 3. prosince:

14:00 Stíhací závod – ženy (10 km)

15:00 Stíhací závod – muži (12,5 km)

DALŠÍ DÍLY SVĚTOVÉHO POHÁRU V BIATLONU 2023 – 2024:

2. díl: Pátek 8. prosince – neděle 10. prosince 2023: Hochfilzen (Rakousko)

3. díl: Čtvrtek 14. prosince – neděle 17. prosince 2023: Lenzerheide (Švýcarsko)

4. díl: čtvrtek 4. ledna – neděle 7. ledna 2024: Oberhof (Německo)

5. díl: středa 10. ledna – neděle 14. ledna 2024: Ruhpolding (Německo)

6. díl: čtvrtek 18. ledna – neděle 21. ledna 2024: Antholz – Anterselva (Itálie)

7. díl: čtvrtek 29. února – 3. března 2024: Oslo Holmenkollen (Norsko)

8. díl: pátek 8. března – neděle 10. března 2024: Soldier Hollow (USA)

9. díl: čtvrtek 14. března – neděle 17. března 2024: Canmore (Kanada)

MISTROVSTVÍ SVĚTA V BIATLONU V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ 2024: