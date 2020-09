Oblíbená hobby cyklojízda mezi partnerskými městy slovenskou Dubnicí nad Váhom a Otrokovicemi se měla uskutečnit v sobotu 26. září. S platností od pátku 18. září slovenský krizový štáb zařadil Českou republiku na seznam krizových zemí. To je důvodem zrušení letošní cykloakce. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.

Ilustrační foto | Foto: René Rámiš

Účastníci cyklojízdy by totiž museli předložit negativní test na koronavirus, který nesmí být starší 72 hodin. Pokud by ho nepředložili, museli by nastoupit pětidenní karanténu a následně stejně podstoupit testy.