„Barumka byla těžká, ale užili jsme si to! A především jsme splnili to základní – dovezli jsme sebe a vůz do cíle,“ neskrýval spokojenost zkušený 42letý pilot a nyní již především provozovatel automobilové stáje Vopatřil team, jehož ve voze Opel Corsa Rally4 navigoval Jaroslav Blažek.

Martin Vopatřil přijíždí so sobotního servisu Barum Rally 2024. | Video: Břenek Martin

„Pátí ve své třídě, sedmí mezi dvoukolkami celkově, to je paráda,“ shrnul Vopatřil, jenž v celkovém pořadí pilotoval 35. vůz závodu.

Martin Vopatřil hodnotí 1. etapu Barum Rally. | Video: Břenek Martin