,,Původně jsme ani nevěděl, že je závod v Otrokovicích i Mistrovstvím Moravy a Slezska v půlmaratonu,“ přiznal nejúspěšnější regionální běžec na trati Tomáš Navrátil.

OBRAZEM: Najdete se na fotkách a videu z Otrokovického půlmaratonu?

Závod rozběhl poměrně rychle. ,,Dlouho jsem se držel v první vedoucí skupině. Ovšem vzhledem k současné výkonnosti jsem z ní odpadl a od pátého kilometru už jsem běžel osamoceně. Ve zbytku závodu se mi podařilo předběhnout už jenom Jana Švadlenku z Mladé Boleslavi a posunout se v absolutním pořadí na páté místo,“ prozradil Navrátil.

Reprezentant AK Kroměříž se na start Otrokovického půlmaratonu naposledy postavil v roce 2016. ,,Jsem rád, že jsem se do Otrokovic zase po delší době vrátil,“ uvedl ještě v cíli Tomáš Navrátil.

Z regionálních vytrvalců skončil ještě Filip Vabroušek (AK Zlín – SKÁJ Team, 1:12:32) sedmý, Tomáš Blaha (AK Kroměříž, 1:14:02) osmý, Jiří Světinský (Atletika Hluk, 1:17:42) čtrnáctý, domácí Filip Bukovjan (2BWINNER Team, 1:19:13) sedmnáctý, František Dosoudil (Fenix Sport, 1:23:21) devatenáctý a Pavel Červenka (SP Malenovice, 1:24:03) dvacátý.

Závod byl také Mistrovstvím Moravy a Slezska v půlmaratonu. Titul získal Jan Kohut, před Davidem Kalábem. Tomáš Navrátil doběhl na bronzové příčce.

V závodu žen v Otrokovickém půlmaratonu suverénně zvítězila v čase 1:19:31 Eva Filipiová (AK Olymp Brno), před Hanou Homolkovou (AK Škoda Plzeň, 1:21:14), třetí doběhla Lenka Jančaříková (2BWINNER Team, 1:25:41). Hana Večerková (KESBUK/TJ Jiskra Otrokovice) skončila díky času 1:53:00 sedmá.

V Otkokovicích v rámci Podmolíkova memoriálu pořádali ještě několik závodů. Maraton a půl (63,3 kilometru) ovládl Daniel Orálek (AC Moravská Slavia Brno, 4:43:52). Na trati maratonu byl mezi muži nejrychlejší Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín, 2:52:58). Mezi ženami maraton vyhrála Olga Dastychová (Běžecký klub České spořitelny, 4:31:30).

LUBOMÍR HOTAŘ

VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ:

Muži do 39 let: Jan Kohut (Fenix Sport Blansko) 1:09:42

Muži do 49 let: Tomáš Blaha (AK Kroměříž) 1:14:02

Muži do 59 let: Róbert Štefko (Štefko Running Team) 1:19:09

Muži nad 60 let: Vlastimil Bukovjan (KESBUK) 1:29:12

Ženy do 39 let: Eva Filipiová (AK Olymp Brno) 1:19:31

Ženy nad 40 let: Lenka Jančaříková (2BWINNER Team) 1:25:41