/FOTOGALERIE a VIDEO/ Nevlídné deštivé počasí, tradičně náročná trať. Také víkendový 41. ročník Valašské Rally přinesl na úvod nové automobilové sezony zajímavou a dramatickou podívanou, která má ovšem stejného vítěze jako loni. Stal se jím Václav Pech, který ovšem se svým Fordem Focus specifikace WRC není hodnocen do českého sedmidílného šampionátu.

Slavnostní start 41. ročníku Valašské Rally ve Valašském Meziříčí. | Video: František Rychlý

Nejvíce bodů si tak v tomto směru připsal v cíli o necelé čtyři vteřiny druhý Filip Mareš, jenž v duelu škodovek ovládl přímý souboj s úřadujícím českým šampionem Janem Kopeckým. Ten nakonec s nejnovější verzí fabie (RS Rally2) zaostal o dalších více než deset vteřin.

Podívejte se do sobotní servisní zóny Valašské rally

„Jsme nesmírně šťastní, obhajoba nebyla vůbec snadná, o to více si jí ceníme!“ přiznal v cíli spokojený Václav Pech. „Všechny vložky byly krásné, stejně jako náročné. Jsme moc spokojení, že jsme tak vyrovnaný souboj ustáli. Jelo se totiž hodně rychle, za daných podmínek až za hranou. Z toho pramenily i naše dvě krizové situace, které jsme ustáli. Také sázka na pneumatiky nám v tomto deštivém počasí vyšla,“ dodal spokojeně vítěz.

Na necelou šedesátku přihlášených posádek v sobotu a neděli čekal v okolí Valašského Meziříčí a premiérově v centru Ostravy 505 kilometrů dlouhý závod, se šestnácti rychlostními zkouškami v celkové délce 153,54 km.

„Před námi skončil jen Václav Pech, který ale jede s výkonnějším vozem, proto druhé místo musíme brát a jsme za něj šťastní. I proto, že jsme za zády udrželi našeho přímého rivala Kopeckého s novou fabií RS,“ zářil v cíli v pořadí druhý Filip Mareš.

OBRAZEM: Po sobotní etapě Valašské rally je v čele Pech, Kopecký je třetí

Nejvíce se čekalo od úřadujícího šampiona Jana Kopeckého, který s nejnovějším vozem od škodovky nakonec i kvůli jezdeckým chybám nakonec bral bronz. „Vzhledem ke klimatickým podmínkám to byl pro nás i nový vůz doslova křest vodou. Bylo to hodně složité, nic jednoduchého,“ přiznal bývalý tovární pilot. „V některých vložkách jsme jeli vepředu, v některých zase za nejlepšími. Bohužel já i navigátor jsme o víkendu udělali chybu – Honza špatně spočítal přejezd a já jsem prorazil kolo, což zásadně ovlivnilo náš výsledek. I tak obě posádky před námi jely hodně rychle a proto slaví,“ poznamenal Kopecký.

Z regionálních posádek dopadl nejlépe zlínský Adam Březík s navigátorem Ondřejem Krajčou, kteří se svou Škodou Fabia R5 utrpěli již v sobotu na druhém měřeném úseku defekt, kvůli kterému nabrali více než tříminutovou ztrátu a ve zbytku času se prokousávali výsledkovou listinou až na konečnou šestou příčku, o necelou vteřinu před příborským pilotem Martinem Vlčkem.

VIDEO: jak zhodnotili Valašku Kopecký, Mareš, Březík či Stříteský?

„V sobotu nás bohužel zastavil defekt, jinak bychom se asi snažili více proniknout do bojů o přední příčky. Poté už scházela motivace to hnát více dopředu, nešli jsme do rizika a v kritičtějších místech jsme raději zvolnili,“ přiznal v cíli zlínský soutěžák.

Tomu se premiérové rallyové představení v centru Ostravy líbilo. „Kulisa Dolních Vítkovic byla úžasná, za mě spokojenost. Jen bych podobné vložky dal někdy do půlky závodu a ne na konec,“ poznamenal Březík.

„Každopádně všem fanouškům patří za celý víkend velký dík, podpora byla obrovská! Na to, jak chladné a nepříznivé počasí bylo, jich bylo okolo tratí ohromné množství. Chvílemi jsem si připadal jako na Barumce,“ dodal s úsměvem.

Také náš druhý regionální pilot, kelčský Dominik Stříteský se v úvodu závodu nevyhnul karambolu, dostal se mimo trať a do závodu se vrátil s více než 50minutovou ztrátou v neděli formou superrally. Ani on se neztratil a dokonce ovládl poslední 16. měřenou rychlostní zkoušku.

„Bohužel na jednom z kluzkých asfaltů mi to na jednom sliku ujelo a otočili jsme se. Měli jsme štěstí v neštěstí, že jsme zapadli jen do příkopu. Škoda, že se nám nepodařilo vyškrábat se ven, museli jsme počkat na pomoc, která nás stála celý zbytek sobotního závodu. Díky skvělým mechanikům jsme mohli alespoň v neděli pokračovat,“ poděkoval Stříteský. „Neděle byla náročná, dlouho jsem se nemohl dostat do tempa, udělal jsem spoustu chyb. Ztráta byla větší, než jsme chtěli. Snažili jsme se držet s nejlepšími tempo, které ale bylo strašně rychlé! Jeli jsme na etapové body, proto jsme se s vedoucími nepřetahovali,“ dodal kelčský závodník.

Výsledky 41. ročníku Valašské Rally

1. Pech, Uhel Petr (Ford Focus WRC) 1:26:31.6

2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 3.8

3. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) + 15.4

4. Kotarba, Grzesik K. (Pol., Citroën C3 Rally2) + 4:15.1

5. Cvrček V., Prokorát T. (Škoda Fabia R5) + 4:35.1

6. Březík A., Krajča (Škoda Fabia R5) + 5:54.6

7. Vlček, Kunst (Hyundai i20 R5) + 5:55.2

8. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) + 7:34.6

9. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) + 8:02.7

10. Trnovec, Staněk M (Škoda Fabia R5) + 8:52.1