Kopecký naplňuje papírové předpoklady od prvních metrů, přičemž ovládl hned tři měřené úseky. Jeho rivalové prozatím byli nejrychlejší ve dvou rychlostních zkouškách.

PODÍVEJTE SE: Páteční den Valašské Rally objektivem Jiřího Hejtmánka

„Sobotní testy byly složité. Kvůli rozmanitosti počasí, vodě a chladu se jede se hodně na blátě,“ posteskl si vedoucí muž průběžného pořadí Jan Kopecký. „V úvodu bylo výhodou pozice druhého vozu na trati. Postupem času už ale bylo všude hodně vytahaného bláta. Pak je to těžké a zrádné,neboť jsou místa, kde to drží chvíli na to vůbec! A když to nečekáte, tak je průšvih na světě,“ řekl novinářům Jan Kopecký.

První díl českého šampionátu automobilových soutěží pokračuje v neděli dalšími šesti rychlostními zkouškami, přičemž jméno nejrychlejší posádky se dozvíme okolo 15. hodiny s cílem ve Valašském Meziříčí.

Pořadí po první, sobotní etapě Valašská rally:

1. Kopecký, Hloušek 46:22,9, 2. Mareš, Bucha (všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) -10,8, 3. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) -22,7, 4. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia Rally2 Evo) -43,3, 5. Kristensson, Johansson (Švéd./Hyundai i20 R5) -1:18,7, 6. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) -1:22,0.