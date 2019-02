Zlín /FOTOGALERIE/ - Vytrvalý déšť, těžký písek a vodou nasáklé míče. Víkendový turnaj plážových volejbalistů série Kooperativa Cup ve Zlíně neměl na počasí štěstí.

„První den byl super, sluníčko svítilo, přišlo se podívat hodně lidí,“ pochvaloval si Petr Chromý, hlavní organizátor akce a spolu s Markem Šimkem třetí pár soutěže.

O den později se ale obloha nad Zlínem zatáhla a kurty skrápěly od rána kapky deště. Závěrečné zápasy, které měly být vyvrcholením turnaje, se tak odehrály v kvapíkovém tempu. „Nedělali jsme téměř žádné přestávky, dva duely se kvůli skreči ani neodehrály,“ litoval Chromý.

Pořadatelé proto také po vzájemné domluvě zrušili střetnutí o třetí místo, o které se nakonec podělili Chromý, Šimek s párem Plaga, Gottwald.

Ve finále se utkaly dva nejvýše nasazené páry. Jednička ve složení Přemysl Kubala, Marek Tomáš podlehla Filipu Hanákovi s Michalem Provazníkem.

„Prohráli jsme zaslouženě,“ uznal Tomáš. Jeho parťák si v semifinále natáhl rameno a ve finále to bylo znát. „Přemek nemohl nic zablokovat a já jsem v poli nestíhal,“ líčil Tomáš.

Zranění si Kubala, česká beachvolejbalová čtyřka, přivodil kvůli dešti. „V dešti se míče nacucají, jsou těžší a tím hodně trpí ramena při smečích,“ podotkl Chromý. „Ve finále už nám navíc došly síly,“ připustil Tomáš, který bral turnaj jako ideální přípravu na novou sezonu šestkového volejbalu.

„Bylo to pro mě osvěžení, protože ve Zlíně máme zrovna volno,“ podotkl. Že by se chtěl hře na písku po druhém místě na turnaji druhé nejvýznamnější republikové série více věnovat, prý nemůže být řeč. „Leda s kamarády rekreačně. A pak si zajít na pivko.“ Prioritou pro 35letého hráče zůstává šestkový volejbal ve Fatře. I kvůli tomu nedávno prodloužil s moravským extraligovým klubem smlouvu o dva roky.

„Mým plánem je vydržet do sedmatřiceti let. Zatím pořád cítím, že mladým stačím. Jakmile mě předběhnou, nastane čas skončit,“ pronesl Marek Tomáš.

Co bude dál s plážovým volejbalem ve Zlíně, je otázkou. „Chtěl bych, aby se tady hrála Kooperativa i příští rok. Bezpodmínečně se ale musí vybudovat třetí kurt. Pro dvaadvacet párů, které letos hrály, jsou dva málo,“ posteskl si Chromý, jemuž v tomto směru svitla naděje na lepší zítřky. „Loni jsem měl slíbenou od města podporu na výstavbu třetího kurtu, bohužel to nevyšlo. Podle mých informací by to už ale teď vyjít mohlo,“ dodal Petr Chromý.