„Poslední dobou se pomalu přibližujeme tomu, co bychom chtěly hrát, tak začínáme být všichni spokojenější,“ přiznává 22letá Lucie Polomíková, velká bojovnice a srdcařka zlínského týmu. „Popravdě jsou ale dosud naše výkony trochu jako na horské dráze. Podaly jsme pár solidních výkonů, ale naopak zahrály i pár slabších poločasů,“ posteskla si autorka 21 tref v 11 odehraných zápasech.

O víkendu jste získaly bod v Olomouci(24:24)? Mohly být dva?

Nastoupily jsme s obrovským chtíčem konečně plně bodovat. Bod je fajn, avšak přivést domů oba body bylo na dosah. Rozhodlo pár neproměněných šancí v první půli. Ve druhém poločase nás srazily chyby ve středu obrany, kvůli kterým jsme musely stále dotahovat jednogólové manko. To se nám bojovností a výborným výkonem brankářky naštěstí podařilo a zápas skončil remízou.

Proč jsou vaše výkony jako na houpačce?

V zápasech se nám často stává, že jeden dílek z puzzle brankářky – obrana – útok si vybere slabší chvilku. V některých zápasech nás to však položilo natolik, že jsme nedokázaly vývoj utkání otočit. Každopádně když jsme byly v zápasech trpělivé a nechybovaly v útoku, proměňovaly šance a podpořily výkon brankářek tvrdou a důraznou obranou, dokázaly jsme držet krok i s lepšími soupeři a urvat body.

Která porážka nejvíce mrzí, bolí?

Každá porážka bolí. Nejvíce asi ta z druhého kola na půdě Kynžvartu, kde vsítila domácí hráčka vítězný gól dvě sekundy před závěrečnou sirénou.

Ve kterém zápase jste podaly naopak nejlepší výkon?

Teď si budu možná trochu protiřečit, ale ačkoliv nás zápas s Kynžvartem mrzí výsledkově, herně si myslím, že to bylo jedno z nejlépe zvládnutých utkání této sezony. Celý tým žil od začátku do konce, bojovalo se o každý míč, lavička byla sedmým hráčem na hřišti. Byl to skvělý zápas, ale samozřejmě tu jsou i další, uhrály jsme solidních 40 minut s Mostem. Dokázaly dotáhnout na remízu zápasy v Písku i Olomouci. A doufám, že tím to nekončí.

Potřeboval by tým posílit? Kde Zlín aktuálně tlačí bota?

Posílit ani ne, tým máme kvalitní. Jen nás momentálně tlačí bota ve středním bloku obrany, kde hledáme spolehlivé obranáře. Právě tady nám hrozně chybí Monča Kříčková, která je momentálně v zahraničí.

Před sezonou jste pomýšlely na play-off. Přehodnotily jste nyní ambice?

Nic není plně rozhodnuto, je teprve půl sezóny za námi. Před sezónou byly pro náš tým cíle tři: play-off, pohledná házená a týmový duch. Na play-off to zatím nevypadá, ale ostatní cíle se nám pomalu daří plnit. Když si budeme jistí v těch, může se podařit i to vytoužené play-off.

I přes porážky a pozici na chvostu tabulky trenér Vávra vidí zlepšení. Vy také? A v čem?

Tým si začíná být jistější, začínáme plnit pokyny trenéra, daří se nám lépe vyhodnocovat herní situace. Také mladší hráčky se snaží svou dravostí dohnat ty zkušenější. Když si vše sedne a bude každý článek týmu šlapat, jak má, budou mít naše výkony pouze vzestupnou tendenci.

Jak se vám spolupracuje s novým trenérem Vávrou? V čem je jiný, lepší…

Každý trenér má svůj styl trénování i hry. Odlišné herní kombinace, jiné požadavky na obranu. Nelze posuzovat, zda je někdo lepší nebo horší. Je to jen o tom najít s trenérem tu vhodnou cestu pro jednotlivé hráčky i pro tým jako celek.

Zatím jste dala v sezoně 21 branek. Jak jste spokojená s rozehranou sezonou?

Vždy to může být lepší. Každopádně musí se vždy stavět na tom, co umíme a makat na tom, kde máme rezervy.

Na čem musíte zapracovat, kde máte rezervy?

Nikdy není nic stoprocentní. Momentálně je nejdůležitější synchronizovat obranu, přitvrdit v ní a nedělat zbytečné chyby. Těch se samozřejmě musíme vyvarovat i v útoku, zachovat větší klid a rozvahu. Když zlepšíme o pár procent i úspěšnost střelby a zákroků gólmanek, body v tabulce začnou přibývat.

Studujete UTB. Co plánujete po skončení studia?

Čtvrtým rokem se věnuji studiu Polymerních materiálů a technologií na Fakultě technologické. Končit bych měla za rok, ale chci si doplnit k vystudované chemii ještě základy pedagogiky. Chtěla bych asi nakonec jít trochu jiným směrem a mít i možnost chemii vyučovat ve škole.

Jaký máte házenkářský cíl a sen?

Moc nad tím nepřemýšlím, hraji házenou hlavně pro radost. Uvidíme v budoucnu, jestli přijde nějaká další příležitost se posunout dál.