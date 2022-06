„Prohráli jsme kvůli našemu příjmu. Chorvatsko bylo velmi agresivní na podání a my jsme nedokázali přihrát. Pro ně bylo snadné číst náš útok. Na druhou stranu jsme nebyli dostatečně agresivní, což byl v předchozích zápasech jeden z našich silných prvků,“ okomentoval první a zároveň poslední porážku českých volejbalistek v základní skupině B trenér ženské reprezentace Giannis Athanasopoulos.

Češky přitom do víkendového střetnutí vstoupily skvěle – v prvním setu dvakrát stáhly tříbodové manko, od stavu 16:17 získaly šest bodů v řadě, díky čemuž se jim o chvíli později podařilo ovládnout úvodní sadu 25:20.

Domácí volejbalistky ve druhém dějství navazovaly na konec prvního setu, propracovaly se k vedení 8:5. V prostřední části setu znovu dvakrát úspěšně dotáhly náskok tří bodů Chorvatek, ke konci setu dokonce vedly 21:20. Soupeřky ale ukázaly pevnější nervy a srovnaly na 1:1 na sety.

Po změně stran se nejprve více dařilo Chorvatkám, domácí naopak vedly 17:15. Svěřenkyně Athanasopoulose ale zbytek setu nezvládly, vybojovaly v něm pouhé tři body. Do čtvrté sady tak odcházely za stavu 1:2 na sety.

Závěrečná sada už byla v jednoznačné režii hostujících volejbalistek, které se rychle ujaly vedení 5:1, během dějství dokonce po dvou velkých bodových šňůrách vedly 21:6. Zbytek duelu si pohlídaly a slavily triumf 3:1 na sety.

„Od začátku jsme si nepomohly servisem. Od toho se pak odvíjely všechny činnosti. V útoku to bylo těžké, protože jsme útočily do plné obrany a myslím si, že Chorvatky nás měly dobře načtené a hrály dobře v poli. Postup do semifinále je super úspěch, takže musíme tento zápas hodně rychle hodit za hlavu,“ burcuje kapitánka českých volejbalistek Michaela Mlejnková.

Češky už před sobotním zápasem měly zajištěný postup do semifinále, který odehrají už ve čtvrtek v Prostějově. Mezi elitní kvarteto se jako nejlepší tým z druhých míst probojovaly právě Chorvatky. Dalšími semifinalistkami jsou Francouzky a Rumunky.

Před zápasem Češek s Chorvatskem se odpoledne mělo uskutečnit utkání mužů, které však už v pátek bylo vinou výskytu covidu-19 v týmu Estonska zrušeno a kontumováno ve prospěch českého národního týmu. „Laboratorní výsledky ukázaly, že v týmu estonských mužů je sedm pozitivních hráčů. Hostující hráči netrénovali, zůstali v izolaci na hotelu a v kontaktu s našimi reprezentanty nebyli. Velmi nás to mrzí, hlavně kvůli našim fanouškům. Výsledky testování se ale nedají ovlivnit a pravidla jsou v tomto případě jednoznačně daná,“ přiblížil v pátek předseda organizačního výboru Ivan Iro z Českého volejbalového svazu.