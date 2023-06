/FOTO a VIDEO/ Hned dvě zlaté medaile si ze sobotního MČR ve vzpírání juniorů do 17 let přivezl z Horní Suché zlínský klub Jaroslava Janeby. Roli favorita a na nejvyšší příčku dosáhli 15letá Antonie Podškubková a o dva roky starší Vojtěch Navrátil.

Zlínská 15letá vzpěračka Antonie Podškubková. | Video: vzpírání Zlín

Zdroj: vzpírání Zlín

„Tonička nastoupila v hmotnostní kategorii do 81kg a výkonem 97 kg ve dvojboji si zajistila zlato. Vojta závodil v kategorii do 96 kg a výkon 228kg byl nejlepší. Tento šampionát byl pro Vojtu skvělou přípravou pro mistrovství ČR do 23 let, kterého se bude účastnit s dalšími třemi našimi závodníky v polovině června v Chebu,“ upřesnil zlínský trenér vzpírání Martin Balajka.