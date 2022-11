EXKLUZIVNĚ: Vsetín se cítí poškozen! Červená a modrá karta pro Malinu

Co se týče celkového umístění, čekal jsem víc. Na začátku sezony mě zaskočila konkurence v rámci ERC4 junior, která oproti minulému roku značně narostla. Do toho jsme nedokončili dva slibně rozjeté závody, které by nám vynesly pěkné body. V Lotyšsku byla na vině poloosa, v Itálii přišla moje hloupá chyba. Mezi juniory jsme vyrovnali naše loňské umístění, ale rozhodně jsme měli na víc.“

Daniel po Barumce zároveň ukončil letošní soutěžácké aktivity, přednost dostalo postgraduální studium na Heriot-Watt University ve Spojených arabských emirátech. To však nepřerušilo úvahy o tom, kde a jak by mohl v příští sezóně závodit.

„Vyšli jsme z toho, že pro rok 2023 nebudeme schopni sestavit rozpočet pro juniorský seriál ERC. Původně jsem si chtěl sestavit vlastní plán startů, vybrat si závody různě po Evropě, které by měly největší přínos pro můj jezdecký rozvoj. V rámci toho jsem chtěl odjet jeden nebo dva závody na finské šotolině. Protože jsem měl kontakt na lokální tým, nebyl to takový problém zařídit. Pak jsem si vzpomněl na slova Dennise Radströma, který mi jednou řekl, že jestli se chci naučit jezdit opravdu rychle, tak mám jít jezdit do Finska. Z toho nakonec vznikla myšlenka, proč nezkusit celý finský mistrák. Byla by to obrovská výzva a také škola, finské závody patří k těm nejtěžším. Potkal jsem se s majitelem týmu KMS racing Jussim Kumpumäkim a na všem jsme se domluvili. On bude zároveň působit jako team manager a náš poradce v úplně novém prostředí.

Dalším důvodem volby finského šampionátu byly finanční podmínky. S polovičním rozpočtem odjedeme příští rok téměř stejnou porci kilometrů jako v ERC 2022. Naším reklamním partnerem při finských startech nově bude značka vitamínů MaxiVita.“

Daniel Polášek zůstane věrný vozu Ford Fiesta Rally4, navigovat ho nadále bude Kateřina Janovská. „Auto bude zajišťovat Jussiho tým KMS racing, který má dílnu kousek od Helsinek. Celá logistika tak bude řízena lokálním týmem se značnými zkušenostmi ve finském mistrovství. Vozit auto a celé zázemí až z Česka by nedávalo smysl," poznamenal Polášek.

"S Kačkou Janovskou nám vše funguje na jedničku, proto není žádný důvod, abych za ni sháněl náhradu. Věci, které fungují, se nemají měnit (smích). Myslím, že i pro ni bude Finsko zajímavou výzvou.! přiznal zlínský pilot.

A jaký mají před sebou cíl? "Zase se posunout kupředu. Získat nové zkušenosti z nového prostředí. Právě šotolina a sníh je ideální pro učení a získávání většího citu při ovládání auta. Po konzultaci s Leem Pavlíkem, se kterým dlouhodobě spolupracuji, jsme se shodli, že právě finský mistrák bude správnou volbou.“

Finský šampionát se bude v roce 2023 skládat ze sedmi závodů. Tří v zimních měsících, tří v létě a jednom na podzim. Dvojice Polášek – Janovská zahájí sezónu hned na lednové Arctic Lapland Rally.

(pla)

Kalendář mistrovství Finska 2023

12.-14. 1. Arctic Lapland Rally, Rovaniemi

2.-4. 2. IsoValkeinen SM-Ralli, Kuopio

3.-4. 3. SM Jyväskylän Talviralli, Jyväskylä

19.-20. 5. SM Pohjanmaa Ralli, Seinäjoki

16.-17. 6. SM Itäralli, Joensuu

11.-12. 8. SM-Ralli, Lahti

29.-30. 9. SM-Ralli, Kokkola