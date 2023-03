/FOTOGALERIE/ S řadou nových zkušeností se vrátili po úvodních třech závodech na sněhu v rámci prestižního finského šampionátu zlínský rallyový závodník Daniel Polášek

Zlínský rallyový závodník Daniel Polášek má za sebou úvodní tři podniky prestižního finského šampionátu. | Foto: Hannu Rainamo

Jednou ze zásadních věcí pro působení na finských sněhových závodech jsou specifické pneumatiky s hroty. Poprvé se na nich Dan svezl už před vánocemi ve Finsku na krátkém testu. „Byl to obrovský šok a jedno velké překvapení. Spousta lidí si myslí, že jízda na hrotech na sněhu je podobná jízdě na šotolině, ale auto se chová úplně jinak. Hroty mají do určité doby neuvěřitelný grip a dá se na nich šíleně letět, pak však přijdou pasáže, kdy se třeba dostanete na rozbředlý sníh, kde není přilnavost absolutně žádná. Na hrotu se obecně jede o dost rychleji,“ vrací se na začátek roku zlínský mladík.

Společně s Kateřinou Janovskou pro ně sezóna začala věhlasnou Arctic rally, která se jezdí až za polárním kruhem. „Pro Finy je tento závod něco jako u nás Barumka. Na Arctic jsme jeli hlavně sbírat zkušenosti. Postupně jsme se zlepšovali, přicházel jsem na to, jak na sněhu jezdit. Každý mi tam vštěpoval, že je důležité udržet přední kola ve stopě a zadek, ať si dělá, co chce. Opustit vyjetou stopu se prostě neodpouští,“ poznamenává zásadní věc Dan.

Už na Arcticu se posádka setkala s rychlejším charakterem tratí, ale přece jen nebyly tak rychlé, jako na dalších dvou podnicích v okolí Kuopia a Jyväskyly. „Na Arcticu bych některá místa přirovnal k Barumce. Jednu rychlostku jsme si tam při složitosti finských názvů pracovně pojmenovali finský Semetín. Byla to velmi podobná cesta s horizonty, na úzké cestičce. Tamní rychlostky byly určitě celkově užší a techničtější proti finským klasikám, i s celkově nižšími rychlostními průměry.

V Kuopiu už se závodilo na regulérních finských erzetách. Tam jsem bojoval s rozpisem. Téměř každá zatáčka tam pro nás byla skoro jednička. Ale jak se ukázalo, nešlo jet všechno na plný plyn. Byla místa, kde se to drželo, kde jsem musel malinko ‚vrknout‘ a kde už trochu probrzdit a třeba řadit dolů. Ale v podstatě až při závodě jsem zjišťoval, jak bych si ten rozpis měl upravit,“ pokračuje své vyprávění stále ještě vysokoškolský student.

Právě kvůli rozpisu se na testu před třetím závodem finského seriálu objevil švédský jezdec a kamarád Dennis Radström.

„Dennis ohledně rozpisu pomohl opravdu moc. Ukázal mi, na co je potřeba se soustředit při psaní. Myslím, že co se týče této stránky, tak jsme ho využili na maximum.“

Ve třech závodech se Polášek s Janovskou podívali dvakrát až na cílovou rampu, nejlepšího výsledku v sezóně zatím dosáhli v Kuopiu, kde skončili pátí ve třídě SM3. „K nejlepšímu výsledku jsem měl nejblíže na Arcticu. Podařilo se nám postoupit až do top5 třídy, pak top4. Ale v jedné z pasáží jsem měl špatně napsaný rozpis. Napsal jsem si brzdu až za první horizont, po kterém následoval další horizont s pravou čtyři. Neodhadl jsem nájezdovou rychlost, která byla cca 165 km/h. Měl jsem tak na brzdách asi o dvacet kilometrů vyšší nájezdovou rychlost, než bylo potřeba. Kvůli tomu jsme vycestovali po předku do příkopu a auto viselo na břichu asi deset metrů od cesty ve sněhu. Zpět jsme fiestu dostávali traktorem snad hodinu, takže nebyla šance vlastními silami za této situace pokračovat.

V Kuopiu jsme bojovali s rozpisem. Místo toho, aby výkon narůstal a každým kilometrem to bylo lepší a lepší, tak jsem se spíše ztrácel. Rozjel jsem se až za tmy. Na jedné rychlostce jsme se přiblížili na 1,5 s/km na nejrychlejšího ve třídě, což vzhledem k jiným zkouškám byla polovina.

Závod v Jyväskyle byl charakterem zase jiný. Jyväskylä se ve Finsku považuje za domov rallysportu, a tak na některých diváckých místech bylo tolik lidí, že jsem se nestačil divit. Do toho překrásné tratě. Rychlé úseky s horizonty na širokých cestách střídající se s technickými pasážemi na úzkých lesních cestičkách. Co se týče rychlostních zkoušek, tak to byl asi nejtěžší závod, na kterém jsem kdy startoval. Na každé rychlostce byla spousta míst, kde si člověk musel dávat opravdu velký pozor, aby neudělal chybu. Tento závod byl opravdu silný zážitek,“ komentuje třiadvacetiletý jezdec finské výsledky.

Finský šampionát nyní čeká přestávka, v květnu se závodění překlopí na šotolinu. Dana s Kačkou čeká Pohjanmaa Ralli, v červnu šampionát pokračuje Itäralli v Joensuu.

„Co mi finské starty zatím daly? Určitě jsem si zvykl na rychlost. Přece jen ty rychlostní průměry tady jsou někde úplně jinde. Vždycky jsem v rychlých pasážích bojoval s tím, abych neztratil zadek auta. Tady na sněhu, šotolině, se jede neustále dveřmi napřed, zadek za ním lítá. Začal jsem si na to postupně zvykat a už mi to nedělá takový problém,“ naznačuje Dan Polášek. Jedním z jeho soupeřů ve třídě je i synovec bývalého jezdce Formule 1 Kimiho Räikkönena Justus.

Na dvojici Daniel Polášek – Kateřina Janovská se mohou ve zmíněném mezidobí těšit čeští fanoušci. Objeví se na Rallysprintu Kopná.

„Tam si poprvé v ostrém tempu vyzkoušíme Peugeot 208 Rally4. Dále pracujeme na tom, abychom startovali na Barum rally. Tak snad to všechno klapne a v srpnu se budeme prohánět ulicemi Zlína,“ uzavírá hodnocení úvodní části sezóny Daniel Polášek.

(pla)