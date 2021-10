Ragbisté Zlína se stali vítězi I. ligy! Svěřenci hrajícího trenéra Petra Juříka v sobotním odpoledním finále na půdě Petrovic zvítězili 22:12 po prodloužení, po základní hrací době byl stav vyrovnaný 12:12.

Ragbisté Zlína se stali vítězi druhé nejvyšší soutěže u nás! | Foto: Deník/Radek Štohl

„Byl to velmi vyrovnaný zápas. Po vedení 7:0 následovala vyrovnaná pasáž. Soupeř srovnal na 7:7. Kvůli přestupku proti pravidlům nám neuznali pětku, vzápětí se domácí dostali do vedení. V poslední čtvrt hodince jsme soupeře zatlačili, po velkém tlaku se nám podařilo položit pětku. Jelikož jsme však nedali kop, tak se šlo do prodloužení,“ ohlédl se Juřík za nervy drásajícím zakončením I. ligy.