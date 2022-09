„V letošním roce si připomínáme hned několik výročí, která důležitou roli Luhačovic v česko-slovenské historii ještě umocnila. Především je to 120 let od vzniku první Akciové společnosti lázní Luhačovických v roce 1902, která vznikla na bázi budování vztahů mezi Čechy, Slováky a potažmo Slovany obecně. Vedle tohoto výročí si připomínáme také 30 let od založení současné akciové společnosti Lázně Luhačovice v roce 1992, která na tu první navazuje. Pustili jsme se do obnovy nejen lázeňských domů a léčebných zařízení, ale naše investice směřovaly i do veřejného prostoru. Z lázní pro nemocné jsme vytvořili místo, kde se lidé nejen léčí, ale mohou si vybrat z řady dalších pobytů od relaxačních, regeneračních až po wellness,“ řekl generální ředitel Jiří Dědek a dodává:

„V neposlední řadě si připomínáme také 10 let od konání prvních Dnů slovenské kultury. Hosté a návštěvníci Luhačovic se mohou těšit v příštím roce na jejich další pokračování a jubilejní desátý ročník tenisového turnaje určitě chybět nebude.“