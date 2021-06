Severomoravanky v něm ovšem prohrávaly 1:4, 3:5, 4:6 a 5:7. Jednačtyřicet sekund před koncem základní hrací doby ale při hře v šesti Michaela Šponiárová vyrovnala na 7:7. V 8. minutě prodloužení pak Barbora Husková po pohotové dorážce rozhodla o vítkovickém vítězství.

Florbalistka z Otrokovic navíc byla vyhlášená nejlepší hráčkou Vítkovic v utkání.

,,Byl to duel, jakým si superfinále zaslouží být. Nechyběly v něm emoce, vyloučení, spousta branek a také diváci. Proto to byl úžasný zápas. Fanoušci nám v něm vlili neskutečnou energii do žil,“ pochvalovala si Barbora Husková.

Její družstvo se však dlouho strachovalo o výsledek. Ještě v šestapadesáté minutě Severomoravanky prohrávaly 5:7. A mohly na tom být ještě hůř. Chodov měl za tohoto stavu velkou šanci navýšit vedení na 8:5.

,, V této pasáži střetnutí nás ovšem podržela gólmanka Karasová, jež chytila střelu do prázdné brány. Určitě to byl jeden ze zlomových zákroků a momentů, který nás později nasměroval k zisku zlatých medailí,“ upozorňuje dvaadvacetiletá florbalistka z Otrokovic.

Ta uznává, že její kolektiv byl často nedůrazný před vlastním brankovištěm.

,,Nakonec při nás stálo také štěstí,“ uznává Barbora Husková.

V utkání o titul nastoupila ještě jedna odchovankyně ze Zlínského kraje. A to bývalá hráčka Vsetína Sára Seevaldová. V kádru Vítkovic je i rodačka z Holešova reprezentační brankářka Nikola Příleská. Ta je ale po operaci kyčle, od florbalu si proto dlouhou dobu odpočine.