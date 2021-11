První turnaje proběhly v sobotu v Mohelnici, v Poličce a v Českých Budějovicích.

Mezi sálovkářskou elitou nebudou tradičně chybět futsalisté Zlína, kteří v loňském zkráceném ročníku brali konečné čtvrté místo, což bylo pro tým z Baťova města mírným zklamáním. V semifinále nejdříve nestačili hráči ze Zlína na pozdějšího mistra - pražskou Spartu. O souboji o třetí místo pak „ševci„ podlehli po tuhém boji celku z Brna.

Ve svém úvodním turnaji v sobotu zlínští futsalisté v Mohelnici vyzvali na celek z Brna a poté z Moravské Třebové. O týden později se představí ve své domovské hale Datart, kde je prověří jihočeské Větřní a obhájce prvenství - pražská Sparta.

„Loňský ročník kvůli hygienickým opatřením proběhl ve zkrácené verzi. Hrálo se pouze ve dvou skupinách. Jedna se hrála v Čechách a druhá na Moravě. Z obou základních skupin postupovaly první dva týmy do závěrečného Final four, které proběhlo v pražském Radotíně. Prvenství si vybojovala pražská Sparta, která ve finále přehrála Kladno. V souboji o bronz přehrál nováček z Brna futsalisty ze Zlína. Překvapením však byla neúčast několikanásobného mistra Chemcomexu v závěrečném turnaji," vrací se k poslednímu ročníku nejvyšší soutěže tiskový mluvčí ČFSF.

„Těžko předjímat, jaká opatření přinese covidová situace na konci roku. Zatím máme v plánu odehrát do konce kalendářního roku celkem pět víkendových turnajů a další tří jsou naplánovány po novém roce. V únoru by se pak měla rozehrát vyřazovací část. Favority lze opět hledat mezi pražskými týmy Sparty a Chemcomexu, tradičně kvalitní mužstva mají Polička a Kladna a promluvit do konečného účtování budou chtít Zlín s Moravskou Třebovou. Navíc reprezentační tým by měl startovat na prosincovém mistrovství Evropy v Itálii. Uvidíme, co všechno nakonec stihneme odehrát, mám ale obavy, že vniřní halové sporty budou omezeny, stejně jako tomu bylo v uplynulé sezóně," dodal závěrem Petr Koseček.