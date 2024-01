Slovácko skončilo páté, ševci zvládli baráž

Na poháry nedosáhli, fotbalisté Slovácka skončili v minulém ročníku FORTUNA:LIGY na pátém místě. K obhajobě čtvrté pozici celku z Uherského Hradiště scházely tři body.

„V sezoně jsme měli spoustu dobrých i špatných okamžiků, ale převažuje postup do základní skupiny Konferenční ligy. Sezona kvůli tomu byla pro Slovácko výjimečná,“ uvedl na konci minulého ročníku kouč Slovácka Martin Svědík.

I když celek z Uherského Hradiště na předchozí mimořádné ročníky nenavázal a do evropských pohárů se nekvalifikoval, byli v nejmenším ligovém městě spokojení.

„Kluci to odpracovali, odvedli spoustu dobré práce, což hodnotím pozitivně. Jsme malý klub a většina týmů, co hrálo poháry, tak měly problémy a zachraňovaly. Jde i o naše soupeře Nice nebo Kolín nad Rýnem. My jsme se na rozdíl od nich pořád drželi v tabulce nahoře a až do posledního kola se prali o poháry,“ upozorňuje.

Zdroj: Stanislav Dufka

Kadlec a spol. se ale nakonec před Bohemians 1905 nedostali. „Ne že bychom na to neměli, ale v zápasech, které jsme potřebovali zvládnout, jsme nedávali góly,“ ví Svědík.

Jeho tým se drží nahoře i v letošním ročníku, po povedeném podzimu je s pětatřiceti body čtvrtý.

Zatímco Kadlec a spol. trápí favority a drží se v elitní šestce, Zlín se po vydřené záchraně v baráži zase krčí dole a v české nejvyšší soutěže bojuje o udržení.

Zdroj: Jan Zahnaš

Pryč je známý trenér Pavel Vrba, který splnil misi, kvůli níž před rokem dorazil na Letnou, aby Zlínu pomohl ve složité situaci.

Po několika debaklech se na Letné rozloučil, mužstvo převzal Bronislav Červenka.

Tým pozvedl, dovedl jej do čtvrtfinále MOL Cupu.

Petržela odehrál 500. zápas v české lize

Fotbalista Milan Petržela před Vánocemi odehrál 500. zápas v české nejvyšší soutěži. Čtyřicetiletý křídelník Slovácka tak na hřišti Mladé Boleslavi v závěrečném podzimním utkání posunul svůj vlastní rekord v počtu odehraných zápasů. Petržela je ligovým rekordmanem od loňského listopadu, kdy 465. startem překonal tehdejšího trenéra české reprezentace Jaroslava Šilhavého.

Nyní jako první pokořil hranici 500 zápasů. „Abych pravdu řekl, pořádně si to neuvědomuji, co je to za číslo. Určitě je to hodně zápasů. Mám ještě chuť pokračovat, hrát dál a číslo navyšovat. Určitě je to pěkné,“ prohlásil bývalý hráč Jablonce, Sparty, Plzně nebo německého Augsburgu.

Zdroj: Libor Kopl