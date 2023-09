Mladý letos 20letý triatlonista David Pluhař (Plavecké sporty Kroměříž) zvítězil v 8. ročníku Olympijského Hulmena. V Hulíně se v závodu v triatlonu prezentoval na trati s olympijskými distancemi složené z 1500 metrů plavání, 40 kilometrů cyklistiky a 10 kilometrů běhu, výsledným časem 1:58:00.

Olympijský Hulmen v Hulíně, David Pluhař, Helena Kotopulu | Foto: Lidka Polišenská

Stříbrnou pozici obsadil Ironman z Malenovic Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín), který byl v cíli pomalejší o 6 minut a 16 sekund, bronz vybojoval za čas 2:05:45 obhájce loňského prvenství v Hulíně Lukáš Kynický (Mov3ment). Domácí reprezentant z pořádajícího klubu Aspot Hulín Petr Veselský skončil v čase 2:12:27 osmý.

David Pluhař si podle očekávání po úvodním plavání vybudoval na čele velký náskok. Pluhařovi se dařilo i na kole a v závěrečném běhu. Na kole rovněž zajel nejrychlejší čas, v běhu zaběhl třetí nejrychlejší čas.

Zisk druhého místa potěšil veterána Petra Vabrouška.

Helena Kotopulu po výhře na Pilmanovi slaví titul ve středním triatlonu

,,V tradičním finále Moravského triatlonového poháru TriSERIES se startovalo intervalově plaváním ve venkovním hulínském koupališti. Voda měla v neoprenu příjemných 22 stupňů a v tempu 1:30 na 100 metrů mi to v bazénu pěkně odsýpalo. Na trati cyklistiky s převýšením 218 metrů se mi dařilo ještě lépe. Nejvíc zvědavý jsem byl na závěrečný běh. První kilometr jsem zkusil běžet pod 4 minuty na kilometr a to se mi podařilo. Průměr v běhu 3:51/ km mě velmi potěšil,“ užíval si Olympijského Hulmena Petr Vabroušek.

Závod žen vyhrála v čase 2:14:00 Helena Kotopulu ze Zlína (CSG Tri Team), před Monikou Anderlovou (2:24:53), třetí byla Adéla Anderlová (obě Anderle tým, 2:25:21), Alena Losertová (Zapro team, 2:28:21) obsadila čtvrtou příčku, Markéta Navrátilová (RSFK Triatlon Brno, 2:29:04) skončila pátá.

,,Protože se v Olympijském Hulmenovi startuje intervalově, tak se konečný výsledek vždycky dozvím, až do cíle doběhnou všichni triatlonisté. Kapacita v bazénu na hulínském koupališti je totiž omezená. Já jsem letos v porovnání s loňským rokem zaplavala trochu horší čas, ale cítila jsem se dobře. Cyklistika se jela v povoleném háku Tradičně jsem ji ale odjela celou sama, ovšem s pocitem, že mi pořád foukal protivítr. A protože to mým nohám běželo dobře, tak mi to šlo až do cíle samo. Snad mi forma vydrží až do říjnového Havajského Ironmana,“ rozpovídala se po vyhlášení výsledků velmi dobře naladěná Helena Kotopulu.

Olympijský Hulmen byl posledním sedmým závodem z letošního ročníku Moravského poháru v triatlonu TriSERIES 2023.

Ve všech kategoriích si v Hulíně zazávodilo 111 triatlonistů a triatlonistek.