Ve 37. ročníku Běhu olympijského dne v Otrokovicích zvítězil Filip Vabroušek z Malenovic, který se blýskl v závodu dlouhém 5 kilometrů, časem 16:10. Stříbrnou příčku obsadil zlínský vytrvalec Andrej Višněvský, ten měl v cíli ztrátu 33 sekund. Třetí místo obsadil v čase 16:52 matador ze Zlína Svatopluk Janečka, čtvrtý byl Jiří Červenka (17:30), na pátém místě doběhl Jan Bečica (17:34).

Běh olympijského dne v Otrokovicích 2023, Filip Vabroušek, Adéla Stavinohová | Foto: Zbyněk Raška

Filip Vabroušek šel do závodu z plné přípravy.

,,V posledních dnech jsem se v trénincích zaměřil na vytrvalost. Běhal jsem úseky na pěšinách podél řeky Dřevnice, nebo na Maják. Den před závodem v Otrokovicích jsem si zaběhl na oválu v Malenovicích 23 volnějších 200 metrových úseků s meziklusem,“ prozradil Vabroušek.

Na tartanovém oválu atletického stadionu Jiskry Otrokovice chtěl zabojovat o co nejlepší umístění a v 5 kilometrovém závodu držet tempo 3:20 na kilometr. Nakonec běžel v tempu 3:15 na kilometr.

,,Běželo se mi velmi dobře. Hned po startu jsem se v první zatáčce probojoval do čela a na prvním místě už jsem zůstal až do cíle. Na první příčce jsem si pořád udržoval zhruba 100 metrový náskok, v posledním okruhu jsem tempo ještě vystupňoval a do cíle jsem doběhl s téměř 200 metrovým náskokem. Spokojený jsem i s výsledným časem,“ pochvaloval si Filip Vabroušek.

Závod žen vyhrála v čase 20:14 Adéla Stavinohová, před Evou Kučerovou, jež byla o 10 sekund pomalejší, bronz si pověsila na krk Veronika Bagarová (22:11), Jitka Bařinková skončila díky času 22:21 čtvrtá, Petra Macková (22:33) byla pátá.

Adéla Stavinohová se pro start v otrokovickém olympijském běhu rozhodla až na posední chvíli, v den závodu ve středu ráno.

,,Čtyři dny před tímto závodem jsem se zúčastnila půlmaratonu v Olomouci, kde se mi po povedeném Festivalovém půlmaratonu ve Zlíně vůbec nedařilo. Po závodu na Hané jsem se cítila vyčerpaná a zklamaná,“ vysvětluje rodačka z Velkých Karlovic, která už dlouho žije ve Zlíně.

Stavinohová má ale olympijský běh ráda, navíc ho letos brala jako dobrý trénink. Jenom ji trochu mrzelo, že se neběželo na jejím ,,domácím“ stadionu Mládeže ve Zlíně, ale v Otrokovicích.

,,Do Otrokovic jsem nakonec přijela dobře naladěná. První 2 kilometry se mi tam běželo skvěle, pak mi však vypnula hlava a už jsem sama sebe nedonutila zrychlit a zbytek závodu jsem si vůbec neužívala. Možná to bylo i velkým vedrem, nebo tím, že momentálně nemám chuť vůbec závodit. A i když jsem mezi ženami zvítězila, tak jsem z toho radost neměla, protože jsem zaostala 70 sekund za osobním rekordem na 5000 metrů,“ nezapírala Adéla Stavinohová.

Do dalšího dne se však probudila v úplně jiném rozpoložení.

,,Už se zase těším, co přinesou další měsíce,“ má dnes už zase dobrou náladu 25letá zlínská vytrvalkyně.

Otrokovický Běh olympijského dne se vydařil. Ve druhém rozběhu se však běželo v hustém dešti. Jako hlavní host byl ČOV pozván Ironman Petr Vabroušek, který také předal od ČOV Jiřímu Prokopovi za dlouholeté pořádání běhů olympijského dne na Zlínsku dárek značkové hodinky.

Do cíle Běhu olympijského dne v Otrokovicích doběhlo 102 vytrvalců. Z toho bylo 23 žen a 79 mužů.

Závod byl zařazený do celoročního seriálu Běhy Zlín 2023. Dalším bude trailový závod Běh letním ránem ve Štítné nad Vláří-Popově. Ten se koná v neděli 23. července. Online přihlásit se do něho je už možné na stránkách Spolku Běhy Zlín, nebo na místě v den startu závodu. Startovné je 180 Kč.

V letošním T-Mobile Běhu olympijského dne si v Česku zazávodilo celkem 72 000 běžců.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ BĚHU OLYMPIJSKÉHO DNE V OTROKOVICÍCH 2023:

Muži do 39 let: Filip Vabroušek 16:10

Muži do 49 let: Jan Kábela 17:54

Muži do 59 let: Svatopluk Janečka 16:52

Muži nad 60 let: Miroslav Švihel 22:59

Junioři: Martin Křížka 18:12

Ženy do 39 let: Adéla Stavinohová 20:14

Ženy do 49 let: Veronika Bagarová 22:11

Ženy nad 50 let: Jitka Bařinková 22:21

Juniorky: Valerie Müllerová 26:35