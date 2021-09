Stříbrnou pozici vybojoval Jiří Klement z Lubné. Ten měl v cíli ztrátu 50 sekund. Na bronzové příčce doběhl Jiří Červenka (SP Malenovice, 17:22). Čtvrtý byl Filip Tomanec (oba SP Malenovice, 17:39), páté místo bral František Dosoudil z Hulína (Solario Team, 17:42). Ve Zlíně si zazávodilo 60 mužů.

,,Závod jsem běžel v rámci přípravy na Festivalový půlmaraton ve Zlíně. Navíc jsem si zkusil druhou pětku ve dvou dnech. Den před zlínským Olympijským během jsem totiž startoval na Českých akademických hrách v Olomouci. Na Hané jsem na dráze zaběhl na pětikilometrové trati čas 15:34,“ vysvětloval Filip Vabroušek.

Ve Zlíně chtěl otestovat nohy v únavě a zaběhnout čas 16:30.

,,Po prvním kole jsem byl druhý. Od druhého kola jsem se probojoval na první příčku a na ní jsem už zůstal až do cíle. Většinu závodu jsem však běžel ve druhé dráze, protože jsem musel neustále předbíhat ostatní běžce. Proto jsem si závod zhruba o 100 metrů prodloužil,“ upozornil Vabroušek.

V průběhu posledních dvou kilometrů ho potkala menší krize.

,,Tu jsem však překonal a v posledním kole se mi ještě podařilo vystupňovat tempo. S výsledným časem 16:28 jsem proto spokojený,“ pochvaloval si v cíli vytrvalec z Malenovic Filip Vabroušek.

Žen se v krajském městě sešlo osmadvacet. Mezi nimi ve velmi rychlém závodu zvítězila teprve třináctiletá Monika Železníková z Babic, jež získala první příčku za čas 19:31. Stříbrná byla v čase 20:18 domácí Adéla Stavinohová, třetí skončila další atletka ze Zlína Zuzana Koudelková. Té v cíli naměřili čas 20:54. Gabriela Dunajská (ELJAM Run, 21:09 obsadila čtvrté místo, Mária Sýkorová z Vizovic (Sykora running, 21:10) skončila pátá.

,,Na zlínský Běh olympijského dne jsem se těšila, ale nijak jsem se na něho speciálně nepřipravovala. Přemýšlela jsem, jestli půjdu na trénink v atletice, nebo si zazávodit ve Zlíně. Do krajského města mě to ale lákalo,“ přiznala Monika Železníková.

,,Závod běžel také kamarád a biatlonista Ondra Hubáček. Ten mi v úvodních dvou kilometrech rozběhl tempo. Víc jsem se ho však neudržela. V průběhu třetího kilometru jsem trochu zpomalila. Od čtvrtého kilometru jsem se zase dostala do pohody. Trochu mě ale dělalo problémy předbíhat pomalejší atlety. V některých úsecích jsem musela běžet ve druhé, nebo dokonce ve třetí dráze. Na trati totiž byla spousta závodníků,“ uvedla třináctiletá Železníková, která ještě nikdy tak dlouhý závod na dráze neběžela.

Ta ve Zlíně chtěla pokořit čas pod 20 minut.

,,Z výsledného času 19:31 jsem proto nadšená,“ užívala si pobyt na zlínském Stadionu mládeže mladá vytrvalkyně z Babic.

Ve zlínském Běhu olympijského dne se prezentovalo 88 vytrvalců. Do cíle jich doběhlo 86.

Závod byl zařazený do celoročního seriálu Běhy Zlín. Dalším závodem bude Strojařská desítka ve Zlíně. Ta se koná v sobotu 18. září. Online přihlásit se je možné do čtvrtku 16. září do 24 hodin na stránkách Spolku Běhy Zlín, nebo na místě v den startu Strojařské desítky. Startovné při online přihlášce je 150 Kč, v den závodu 250 Kč.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ BĚHU OLYMPIJSKÉHO DNE VE ZLÍNĚ 2021:

Muži do 39 let: Filip Vabroušek (Sykora running) 16:28.

Muži do 49 let: Jan Kábela (SP Malenovice) 17:54.

Muži do 59 let: František Dosoudil (Solario Team) 17:42.

Muži nad 60 let: Miroslav Švihel (BS Slopné) 22:36.

Junioři: Ondřej Hubáček (Bílovice) 18:45.

Ženy do 39 let: Adéla Stavinohová (Zlín) 20:18.

Ženy do 49 let: Mária Sýkorová (Sykora running) 21:10.

Ženy nad 50 let: Marie Drhová (SK Zafar) 25.15.

Juniorky: Monika Železníková (Babice) 19:31.