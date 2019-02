Olympijský deník Kláry Křížové, den 5: Dny tady utíkají strašně rychle

V sobotu jsem měla volno od lyžování, ale hned dopoledne jsem se šla podívat na finále mužů ve slopestyle a opravdu to stalo za to. Byla to úžasná podívaná a opravdu klobouk dolů, co všechno na těch skocích apod. dokážou.

Klára Křížová | Foto: DENÍK / Petr Fojtík

Odpoledne jsem mela kondiční trénink a pak jsem se jela podívat za mamou (v sobotu dorazila, je tady pozvaná jako sportovec ČOV) tak jsme spolu byly asi jen dvě hodinky a už jsem opět musela vyrazit zpět do vesnice. Mela jsem ještě rehabilitaci. Abych řekla pravdu, tak dny tady utíkají opravdu rychle. Na sobotu jsem toho mela docela dost naplánované a v podstatě jsem skoro nic nestihla. V neděli máme další trénink sjezdu, tak už se opět těším. Pěkný den ze Soči přeje Klára Křížová

Autor: Redakce