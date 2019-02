Sochi/Zlín - Rozhodla jsem se, že úterní „obřák" nakonec nepojedu. Zato chceme jet na výlet do Soči. V pondělí odpoledne jsme se byli podívat ve vesnici, kterou využívají biatlonisté. Zároveň jsme vyzkoušeli i jejich tamní wellness.

Zlínská sjezdová lyžařka Klára Křížová | Foto: archiv Kláry Křížové

Mají to tam moc krásné, a jelikož už žádný závod nepojedu, jela jsem se i zrelaxovat a pak fandit Gabči. Je úžasné, že se jí ta medaile nakonec povedla. V úterý pojedeme fandit na hokej a podívat se i do Českého domu. No a pak už hurá domů. Abych se přiznala, docela se už těším.

Pěkný den ze Soči přeje Klára Křížová