,,Třeboňský maraton jsem vůbec neznal. Doporučil mi ho trenér Novák. S účastí v něm jsem nakonec souhlasil, protože jsem si chtěl v závěru sezony otestovat svoji formu. Před závodem jsem ale absolvoval nepříliš standardní tréninkový blok zaměřený na rozvoj rychlosti. Proto jsem byl zvědavý, jak se to na jihu Čech projeví na mém výsledku,“ vysvětloval 38letý Ondřej Velička.

42,2 kilometrový závod se běžel na rovinaté trati v lese v pěkné přírodě po úzkých asfaltových cestách. Doprovázelo ho téměř ideální počasí. Svítilo slunce a bylo bezvětří.

,,Závod jsem začal opatrně, tempem 4 minuty na kilometr. A protože jsem se po několika kilometrech cítil dobře, tak jsem mírně zrychlil. V posledních osmi kilometrech už mi ale tuhly nohy a tempo jsem zvolnil,“ přiznal reprezentant Bystřice pod Hostýnem.

Ten na začátku běžel ve velké skupině.

,,Skupina se ale brzy roztrhala a potom už jsem až do konce závodu běžel osamoceně. Pobyt na osmém místě jsem měl pod kontrolou. Na devátého v pořadí Václava Bauera z Kleti jsem v cíli měl náskok 1 minutu a 29 sekund. Na sedmého Petra Hamoše z Veselí nad Moravou jsem měl ovšem minutovou ztrátu. Jak jsem se pohyboval v průběžném pořadí, tak to jsem vůbec nesledoval. To pro mě nebylo důležité. V každém závodu se totiž snažím podat maximální výkon a to se mi v Třeboni podařilo. Jenom škoda, že jsem v závěru nebyl v kontaktu s některými dalšími maratonci. Možná bych zabojoval o lepší umístění i lepší čas,“ myslí si Velička.

V Třeboni přesto zaběhl druhý nejlepší maratonský čas v kariéře.

,,Proto jsem se svým výkonem na jihu Čech spokojený,“ tvrdí.

Od poloviny října si ultramaratonec z Kroměřížska naordinoval třítýdenní odpočinek.

,,V tomto období budu jenom krátce a pomalu běhat bez tréninkového plánu. Budu odpočívat a nabírat síly. Od 8. listopadu se pak začnu připravovat na novou sezonu.,“ plánuje Ondřej Velička.