Nejen proto, že po chybě v pravotočivé zatáčce se začal ihned omlouvat své navigátorce Jindřišce Žákové. „Chtěla to vyhrát stejně jako já. Po vystoupení z vozu jsme si oba poplakali. Měl jsem ohromný vztek sám na sebe. Tým, naši partneři, rodina a diváci mě neskutečně podrželi. Moc jim za to děkuji,“ prohlásil Cais z týmu Orsák Rallysport, který se už připravuje na další podnik evropského šampionátu na Azorských ostrovech.

V neděli se mu těžce usínalo. Vždyť se mohl stát nejmladším vítězem slavné Barumky. Během pondělního dopoledne se už opět proháněl v závodním voze. „Absolvoval jsem kratičký test, najel jenom pár kilometrů. Šlo o to, abych neměl nějaký psychický blok po té ráně. To určitě nehrozí. Udělal jsem jezdeckou chybu, za kterou jsem zaplatil,“ tvrdil 22letý Cais, kterému po havárii nic nebylo. Stejně jako jeho navigátorce. „Byl to mírný náraz, lehce jsem si narazil loket o dveře a trochu mi bolí krk. To jsou běžné maličkosti, které člověk nevnímá. Zažil jsem horší věci na kole. Po fyzické a psychické stránce jsem v pořádku.“

Cais ve svém Fordu Fiesta Rally2 na letošní Barumce řádil. V neděli ovládl čtyři rychlostní zkoušky ze šesti, před závěrem vedl o dvacet vteřin před Janem Kopeckým. Náskok stačilo jen udržet a hlavně dojet do cíle. Tím se však také dostal do jiné situace než na předchozích soutěžích. „Byl jsem zvyklý na poslední zkoušce maximálně zatnout síly, bojovat. Díky tomu se mi také podařilo posunout se celkovým pořadím nahoru. Teď jsem ale potřeboval se hlavně dostat do cíle, pouze. To bylo pro mě dvakrát těžší. Je možné, že ta chybka pramenila také z tohoto,“ popisoval rozhodující momenty Cais, který v předchozích zkouškách předváděl ohromnou rychlost. „Byl jsem ve své zóně, měl jsem skvěle nastavené auto, vše vycházelo. Před úplným koncem jsem ale začal trochu přemýšlet.“

Talentovaný pilot, který poprvé na Barumce závodil v nejvyšší kategorii, chtěl v poslední erzetě hlavně dojet do cíle. A tak volil trochu opatrnější strategii.

„Možná více, než jsem měl, což se vymstilo. Mnoho lidí si bude myslet, že jsem jel na zkoušce moc rychle, proto došlo k havárii. Jenže já myslím, že to bylo naopak. Byla to pro mě ohromná zkušenost, která mě pro budoucnost posilní,“ dodal Cais, který je moc vděčný za reakce jeho soupeřů nebo dalších závodníků.

„Moc si vážím slov od pana Kopeckého. Napsal mi také Martin Prokop, který poslal hezké video se vzkazem. Opravdu mnoho závodníků mi napsalo krásné zprávy, volali mi. V kontaktu jsem také s Filipem Salačem. Děkuji všem fanouškům, co mi posílají vzkazy. Té neuvěřitelné podpory si moc vážím.“

Po vítězství na soutěži v Polsku, druhém místě v Rakousku bere Cais letošní Barum Rally Zlín jako soutěž, kde ukázal svůj potenciál. A že je možné také v jeho věku porážet světově proslulé piloty.

„Málokomu se podařilo vést dvacet vteřin před králem Barumky Honzou Kopeckým, který tady je dlouhá léta neporažen. Také mě těší, že jsme ukázali rychlost na suchém asfaltu, ačkoliv jsem si přál spíše déšť a mokrý povrch. I tak byla Barumka velmi těžká,“ dodal Cias, kterého čeká další podnik na Azorských ostrovech a pak v Portugalsku. Do té doby bude chtít relaxovat. „Doufám, že si najdu v týdnu čas, abych vyjel na motorku.“