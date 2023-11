I příští ročník zlínské rallye se uskuteční tradičně v prázdninovém termínu, ovšem nyní již v polovině srpna. „Harmonogram bude vycházet z osvědčené podoby rychlostních zkoušek v letošním roce. Letos jsme vrátili po bezmála třiceti letech do itineráře dva kultovní úseky v Kateřinicích a na Pinduli. Rádi bychom v tomto trendu pokračovali i nadále. V pátek pojedeme opět Super rychlostní zkoušku v nočních ulicích krajského města. V sobotu jsou na programy dva průjezdy trojicí rychlostních zkoušek a stejná skladba je připravena na neděli. Celá soutěž opět vyvrcholí závěrečnou Power Stage o bonusové body pro nejlepší posádky. Celkem připravujeme sedm měřených testů, na kterých se pojede 13 rychlostních zkoušek. Fandové se mohou tradičně těšit i na Star Rally Historic, která vyrostla do plnohodnotného podniku a pevný pilíř českého šampionátu historiků. V příštím roce se uskuteční již pošestnácté včetně demonstrační jízdy Rally Legend,“ upřesnil Miloslav Regner, předseda organizačního výboru.

Se zveřejněním kalendáře ERC na rok 2024 jsou připraveny pro soutěžní týmy a posádky nové výzvy. Popáté se pojede v evropském kalendáři rally v Maďarsku, která otevře v jarním termínu nezvykle celý šampionát. Místo na asfaltových cestách v okolí Nyíregyházi se uskuteční na náročných šotolinových tratích v okolí Veszprému u největšího jezera ve střední Evropě Balatonu. Návrat hlásí po osmi letech rychlá šotolina na Estonské rally, kde dochází k rotaci s Lotyšskem, které povýšilo do WRC. Kalendář nabídne po letech soutěž ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, když na sklonku léta proběhne asfaltová Rali Ceredigion ve Walesu. Finálové kolo evropského šampionátu míří tentokrát do Polska na asfaltové cesty ve Slezsku nedaleko českých hranic. Zatímco Rally Poland v okolí Mazurských jezer míří po sedmi letech do světového šampionátu, evropští jezdci zavítají na Rajd Slaska do nejlidnatější části Polska v okolí Katowic.

Soutěžní jezdci se představí po úspěšné premiéře opět na severu Evropy ve Švédsku, kde se pojede v polovině června Royal Rally of Scandinavia v místním regionu Värmland. Tam se dlouhou dobu jezdil v únoru známý podnik mistrovství světa. K základním pilířům nejstaršího kontinentálního šampionátu patří trojice asfaltových soutěží na Kanárských ostrovech (Rally Islas Canarias), Itálii (Rally di Roma Capitale) a v České republice právě Barum Czech Rally Zlín. Po mnoha letech není součástí ERC žádná soutěž na území Portugalska. Z logistických důvodů vypadla ze seriálu atraktivní Azorská rally uprostřed Atlantického oceánu, v příštím roce se neuskuteční ani šotolinová rally ve Fafé, která po dva roky celý seriál vždy zahajovala.

Barumka byla před čtyřmi desítkami let zařazena poprvé do seriálu mistrovství Evropy, který se jezdí pravidelně už od roku 1953. O evropské body se poprvé zápolilo ve Zlíně již v roce 1984! Evropský šampionát vznikl už před 70 lety jako první mezinárodní klání soutěžních jezdců. Teprve o 20 let později byl založen seriál mistrovství světa.