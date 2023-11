Zájemci o účast v největším běžeckém závodě ve Zlínském kraji se mohou už od začátku listopadu přihlásit do 9. ročníku Festivalového půlmaratonu MONET + Zlín 2024.

Zájemci o účast v největším běžeckém závodě ve Zlínském kraji se mohou už od začátku listopadu přihlásit do 9. ročníku Festivalového půlmaratonu MONET + Zlín 2024. | Foto: se svolením Kateřiny Martykánové

Půlmaraton odstartuje v neděli 2. června v 10 hodin a bude součástí doprovodného programu 64. ročníku Zlín Film Festivalu. Akci pořádá společnost FILMFEST, s. r. o. společně se spolkem Běhy Zlín.

Unikátní závod v kulisách filmového festivalu slibuje již tradičně zajímavou trať, která povede hlavními zlínskými dominantami, jako jsou tovární areál, 21. budova, nebo třeba čtvrtí s baťovskými domky.

,,Věříme, že místním, ale hlavně přespolním běžcům, nabídne příležitost vychutnat si atmosféru závodu v atraktivních zlínských lokalitách a jedinečnou baťovskou architekturou,“ vyzdvihla odlišnost závodu v porovnání s jinými sportovními kláními výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová.

Běžci se mohou opět registrovat do závodů na tratích v půlmaratonu, nebo čtvrtmaratonu, na které se mohou vydat jednotlivě, nebo jako účastníci štafet.

,,Novinkou proti předchozímu ročníku je kromě čtyřčlenné štafety i štafeta dvojic, do níž se mohou přihlásit dvě ženy, dva muži, nebo smíšený pár běžců,“ uvedla Záhorová a dodala, že tandemový běh se v rámci 9. ročníku Festivalového půlmaratonu konat nebude.

Zájemci o účast v největším běžeckém závodě ve Zlínském kraji se mohou už od začátku listopadu přihlásit do 9. ročníku Festivalového půlmaratonu MONET + Zlín 2024.Zdroj: se svolením Kateřiny Martykánové

Závod odstartuje v 10 hodin u Kongresového centra Zlín.

Registrovat se na jednotlivé tratě běhu je už nyní možné na www.zlinskypulmaraton.cz, kde jsou také uvedeny aktuální informace o závodě a o aktuálních cenách startovného, které proti předchozímu roku doznaly částečných změn.

,,Rádi upozorňujeme běžce, aby využili možnosti včasné registrace do konce ledna, a pořídili si startovné za stejné částky jako loni, tedy za 699 Kč. A to bez ohledu na to, jestli si zvolí půlmaraton, nebo čtvtmaraton, ale také jestli poběží ve čtyřčlenné, nebo dvoučlenné štafetě,“ vysvětluje za pořadatele Jarmila Záhorová.

Ta zároveň upozorňuje, že v dalších vlnách bude startovné dražší než v loňském roce. Od února 2024 se zvýší na 999 Kč, od dubna 2024 pak na částku 1299 Kč na osobu.

V rámci registrace získají běžci také řadu atraktivních benefitů, jako například vstupenky na filmové projekce nebo občerstvení v průběhu závodu. V případě zájmu si běžci mají možnost dokoupit i originální ročníkové funkční tričko.