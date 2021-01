Nositelka barev TJ Slovan Luhačovice nejprve musela vynechat tradiční štědrodenní výběh na Lysou horu, který v posledních letech už třikrát absolvovala s bratrem Víťou.

,,V minulosti to byl jenom výšlap, ale poslední tři roky jsme s bráchou na nejvyšší horu v Beskydech vybíhali,“ prozradila Vendula Horčičková.

Poté jí mezi svátky vzhledem k nemožnosti ubytování nevyšel plánovaný pobyt na čerstvém vzduchu v Krkonoších. Jedna z nejlepších českých orientačních běžkyň tak oslavila Silvestra a příchod nového roku doma.

Luhačovická reprezentantka se na konci roku 2020 chystala také lyžovat na běžkách i sjezdovkách. Ovšem ani tyto plány se jí nepodařilo zrealizovat.

Od středy 6. ledna už ale zase začala pracovat na kondici.

,,V prvním lednovém týdnu jsem téměř každý den zhruba třicet minut jenom klusala. Tréninky nebyly intenzivní. Postupně už ale běhám hodinu denně. Navíc jsem byla druhý víkend v lednu na běžkách na Vysočině. V okolí Tří Studní jsem nalyžovala kolem 20 kilometrů. Není totiž čas ztrácet čas,“ těší se na další tréninky Horčičková.

Sedmadvacetiletá orientační běžkyně z Hané ale není typem člověka, který si dává každý rok 1. ledna nějaká předsevzetí do dalšího roku.

,,Takže moje plány a představy, s jakými jsem do roku 2021 vstoupila, jsou obecnějšího charakteru. Hlavní je, abych zůstala já, celá moje rodina a moji blízcí zdraví. To ostatní pak přijde samo,“ uvědomuje si, co je v životě necennější nejlepší luhačovická orientační běžkyně.

Současné dění kolem koronaviru samozřejmě sleduje. Situace ji znepokojuje. Zvlášť, když má v roce 2021 před sebou jeden z vrcholů sportovní kariéry.

,,Doufám, že pandemie už brzy pomine a na začátku července se v Doksech uskuteční mistrovství světa v orientačním běhu,“ věří, že si na šampionátu v okolí Máchova jezera v létě zazávodí Vendula Horčičková.