,,Závodní víkend začal sobotní kvalifikací, ve které se představilo přes 100 orientačních běžkyň. Do kvalifikace jsem však nevstoupila dobře. Už na první kontrole jsem udělala velkou chybu. Proto jsem místo klidného kvalifikačního výkonu musela až do cíle bojovat o postup do nedělního finále. To se mi nakonec povedlo. Navíc jsem si do finálového závodu od druhé kontroly přenesla dobrý pocit z dobře zaběhnuté kvalifikace,“ prozradila Vendula Horčičková.

V nedělním finále se startovalo podle výsledků kvalifikace.

,,Proto jsem startovala hned na začátku dvaatřicetičlenného startovního pole,“ upozornila přerovská orientační běžkyně hájící barvy Luhačovic.

Ta byla od začátku pečlivá a soustředila se na mapu. ,,Také jsem se snažila vyvarovat chybám a to se mi na technicky i fyzicky náročné trati podařilo. A to i přesto, že na trati v horském lese plném borůvčí a bažin jsem si ani na chvíli neodpočinula,“ přiznala osmadvacetiletá Horčičková.

S výkonem byla pochopitelně spokojená. ,,V cíli jsem však dlouho čekala, co předvedou všechny moje soupeřky. Ovšem jedna za druhou se řadily za mě a tak jsem se nakonec radovala ze zlaté příčky,“ potěšil Vendulu Horčičkovou zisk českého titulu na krátké trati.

Luhačovičtí orientační běžci na Liberecku slavili ještě jednu zlatou medaili. O tu se postarala v kategorii juniorek D20A Michaela Dittrichová, která v 3,3 kilometrovém závodu (převýšení 130 metrů, 13 kontrol) zaběhla čas 26:45. Stříbrná byla s pětisekundovou ztrátou Markéta Mulíčková (KOS TJ Tesla Brno), třetí místo vybojovala Anna Karlová (OK Jilemnice, 26:59).

Dařilo se také luhačovickým mužům. V kategorii H21A v 5,1 kilometrovém závodu (převýšení 235 metrů, 23 kontrol) skončil Vojtěch Sýkora (35:10) pátý a Jonáš Hubáček (36:00) osmý. V kategorii juniorů H20A (3,8 kilometru, převýšení 130 metrů, 16 kontrol) doběhl Martin Roháč desátý.

Závod pořádal Tatran Jablonec v Nové Vsi nad Nisou. Centrum šampionátu bylo na louce u horní stanice lyžařského vleku v obci Nová Ves nad Nisou. Závod proběhl v jizerskohorském až skandinávském terénu, který byl méně členitý, ale kde byl četný výskyt skal, kamenů, kupek a vrstevnicových detailů. Místy byl

velmi podmáčený. Na trati byla středně hustá síť cest a částečně i těžká podložka (borůvčí, kameny).

Ve všech kategoriích na šampionátu na Liberecku startovalo celkem 800 orientačních běžců.