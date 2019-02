Valašské Klobouky – Jaroslav Orsák to v nadcházející sezoně myslí s útokem na tuzemský titul v Mezinárodním mistrovství České republiky v rallye smrtelně vážně.

Rallyový pilot Jaroslav Orsák. | Foto: Archiv

Důkazem budiž nejen pořízení konkurenceschopného vozu Škoda Fabia S2000, ale i start v prestižní soutěži Rallye Monte Carlo, která v termínu 19. – 23. ledna otevírá letošní šampionát IRC.

„Dostali jsme nabídku,bře která se neodmítá. Start v Monte Carlu je snem snad úplně každého závodníka. Jedná se o kultovní soutěž, která vždy patří k nejvíce sledovaným a jen samotná účast v tomto závodě pro nás bude velkým zážitkem,“ přiznává pilot z Valašských Klobouk, který se představí v barvách týmu Dambraco.

Žádné velké kochání se zasněženou přírodou a davy diváků podél trati však úřadujícího mistra České republiky ve sprintrally nečekájí. Spíš naopak. „Jedeme tvrdě pracovat. Rozhodně se z naší strany nejedná o nějaké svezení, abychom něčím vyplnili dlouhou zimní přestávku,“ ubezpečuje Orsák.

V 78. ročníku populární soutěže, na niž odlétá ve čtvrtek, totiž hodlá naplno otestovat jízdní vlastnosti svého nového vozu v extrémních podmínkách. „Chceme vyzkoušet různá nastavení podvozku, vychytat nějaké věci a co nejlépe se připravit na březnový start Mezinárodního mistrovství České republiky,“ prozradil 25letý jezdec.

Jasně tak dává najevo, že v novém speciálu bude chtít na domácích tratích útočit jen na ty nejvyšší příčky. „Přece nebudu alibista a nezačnu tvrdit, že mi stačí dojíždět kolem pátého místa. Loni jsem vyhrál šampionát v jednodenních soutěžích, letos se chci posunout zase o něco výš. Aby se mi to povedlo, musím se teď co nejlépe připravit a začít do toho šlapat už od prvního závodu,“ pokračuje Orsák.

S fabií se na tuzemských soutěžích představil v uplynulé sezoně již vícekrát. A třeba ve Vsetíně a ve Vyškově získal stříbro. Předtím vyzkoušel v ostrých závodech i jiné dvoutisícovky. „Škodovka se nám ale líbila ze všech nejvíc. Má v sobě velký potenciál a my se jej chceme naučit využívat na sto procent. Proto jedeme i do Monte Carla,“ zopakoval několikanásobný juniorský mistr republiky.