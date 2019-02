Byla to parádní podívaná. Nejlepší představení z celé letošní sezony. Zlínští volejbalisté si proti vedoucím Českým Budějovicím zaknihovali teprve druhou výhru za tři body, o to sladší byl triumf nad rozjetým Jihostrojem.

volejbal FATRA Zlín -Ostrava Na snímku Jiří Vašíček | Foto: Deník / Jan Karásek

Překvapivý výsledek si společně s fanoušky vychutnával také smečař Jiří Vašíček, který se na senzační výhře 3:1 podílel čtrnácti body. „Před zápasem to málokdo čekal, ale kdo tady byl, tak viděl, že jsme byli ve všech činnostech jasně lepší. Škoda prohraného setu, mohli jsme být dřív doma,“ usmíval se šestadvacetiletý volejbalista.

Je pravda, že Zlíňané si zápas poněkud zkomplikovali. Po vyhraném prvním setu měli favorita na kolenou i ve druhé sadě. Náskok ale promrhali, a tak museli za nerozhodného stavu 1:1 hrabat odznovu. „Asi už jsem trošku vybouchl. Měl jsem toho dost,“ přiznává Vašíček. „Byla to už několikátá koncovka, kterou jsme vlastními chybami prohráli. Pak nám to naštěstí České Budějovice vrátily a vyhráli jsme zase my,“ přidává.

Právě kvůli nezvládnutým koncovkám se Fatra krčí na předposlední příčce. „Asi to jinak nenatrénujeme než těmi zápasy. Musíme několikrát prohrát a pak to asi vyhrajeme,“ přemítá důležitý muž ve zlínské sestavě. Že ale zrovna tým, který s sebou vláčí nepříjemnou sérii osmi porážek v řadě, zaskočí rozjetý Jihostroj, jenž naplno bodoval v posledních třinácti duelech, se nečekalo. „Soupeř nebyl v top formě ani kompletní. Neměl možnost střídání. Navíc jsme ho zaskočili prostředím,“ míní Vašíček.

Sobotní duel se totiž hrál v Městské hale Zelené. Jihočeši se s menšími prostory nedokázali za dvě hodiny pořádně vypořádat. „Všichni jsou to tak velcí profíci, že by s tím neměli mít problémy. I já jsem to v minulosti několikrát zažil a vím, že se prostě člověk musí s neznámým prostředím srovnat,“ přemítá. Zato zlínští volejbalisté hráli fakt perfektně. Nečekaná výhra může Moravanům dodat pořádnou dávku sebevědomí. Zbytek sezony nemusí být tak strašidelný jako předchozí období.

„Je fakt, že teď jsme už hodně dlouho pod tlakem, protože jsme dole a soupeř před námi porazil taky favorita, takže to není žádná sranda,“ přiznává Vašíček. „Proti Českým Budějovicím jsme ale hráli uvolněně. Mohli jsme totiž jenom překvapit, což se nakonec podařilo,“ těší zkušeného smečaře. I když si hráči Fatry vychutnávali triumf nad lídrem, žádné přehnané oslavy se v Baťově městě na počest menšího sportovního zázraku nekonaly. „Budeme pracovat ještě tvrději, protože potřebujeme získat další body,“ říká Vašíček.