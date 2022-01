,,Do utkání jsme šly s jasnou představou. Pochopitelně jsme ho chtěly vyhrát. Přece jsme do Chomutova nejely přes celou republiku, abychom ve finále neuspěly,“ byla Barbora Husková před finálovým soubojem dobře naladěná.

Zápas o ženského šampiona v Českém poháru byl od začátku do konce zajímavý a dramatický.

,,Duel jsme velmi dobře začaly. V první třetině jsme bez problémů plnily herní plán, se kterým jsme do utkání šly. Nedařilo se nám ale vstřelit branku. Ve druhé části jsme však polevily v nasazení a náš herní projev už nebyl tak přesvědčivý. Naopak Chodov si po trefách Prontekerové a Keprtové vypracoval vedení 2:0. Navíc brankářka Pražanek Jana Christianová dlouho odolávala našim nebezpečným střeleckým pokusům. Dvakrát skórovat a vyrovnat na 2:2 se nám podařilo až ve třetím dějství. V následujícím prodloužení jsme byly v útoku odvážnější a odměnou nám byla třetí rozhodující branka. Tu dala kapitánka Denisa Ferenčíková,“ letmo Husková popsala vývoj finálového duelu.

Ta byla u klíčového momentu střetnutí. Patnáct sekund před koncem základní hrací doby při hře bez brankářky povedenou ránou vyrovnala na 2:2.

,,Vendy Maroszová mi ze středu hřiště poslala krásnou zadovku na mantinel, kde jsem to jednoduše vzala do výjezdu. Poté jsem udělala tři kroky a vypálila jsem směrem na branku Pražanek. Dodnes ani nevím, jak míček doletěl do sítě. Jenom jsem viděla, jak se holky radují, tak mi bylo jasné, že jsem vstřelila gól,“ radovala se Barbora Husková z důležité branky.

,,Po celý průběh střetnutí však celý náš tým bojoval a všechny jsme věřily, že zápas ještě otočíme. Proto bych bez podpory spoluhráček určitě neměla na konci duelu tolik sebevědomí vzít to na sebe,“ přiznala rodačka z Otrokovic.

Utkání se jí samozřejmě líbilo.

,,Mělo ten správný florbalový náboj. Ale rovněž Chodov v něm podal velmi dobrý výkon,“ chválí Husková také soupeřky.

Bývalá florbalistka Panthersu Otrokovice, která si zahrála i první ligu za Vsetín, ocenila i výkon Sáry Seevaldové.

,,Sára měla přehled před brankovištěm Chodova. Díky tomu se podílela na rozhodující brance Denisy Ferenčíkové. Sára navíc byla

na hrací ploše při všech třech našich gólech ve finále,“ upozornila Barbora Husková.

A jak její tým finálový triumf oslavil?

,,Část družstva hned po zápase odjela vlakem domů, protože spousta spoluhráček šla na druhý den do školy, nebo do práce. Já jsem ještě zůstala na finále mužů. V něm Vítkovice porazily Spartu Praha, takže poté bylo v autobuse veselo,“ prozradila dvaadvacetiletá útočnice.

Ta má ve zbytku sezony před sebou další velký cíl.

,,S Vítkovicemi chceme postoupit do Superfinále ženské extraligy a v něm obhájit titul z loňského roku,“ plánuje Barbora Husková.