Zlín udolal Aligátory z Klobouk. Rožnov pod Radhoštěm padl po nájezdech v Šumperku

florbalová Národní liga, 18. kolo Zlín Lions - Aligators Klobouky 6:5, Šumperk - Rožnov pod Radhoštěm 5:4 po nájezdech. | Foto: klub Zlín Lions

Dařilo se Zlínu, který si poradil s Aligátory z Klobouk 6:5.

,,Bylo to hodně těžké utkání, které pro nás dobře dopadlo. Tři body mě potěšily, zejména když jsme prohrávali 0:1, 1:2, 2:3, 3:4 a 4:5. V průběhu střetnutí jsme se trápili v koncovce a duel jsme vyhráli až díky zvýšenému tlaku v závěru zápasu. V 51. minutě se postaral Jakub Haša o vyrovnávací branku na 5:5, ve dvaapadesáté minutě vstřelil vítězný gól Chalabala,“ upozornil na povedený závěr zápasu zlínský trenér Vladimír Blažek starší.

Smolný zápas odehrál Rožnov pod Radhoštěm. Valaši prohráli v Šumperku 4:5 po nájezdech.

Hosté v utkání vedli 2:0, 3:1 a 4:3. Šumperk vyrovnal na 4:4 třiapadesát sekund před koncem duelu. V prodloužení gól nepadl. O vítěznou trefu Severomorvanů se postaral v šesté sérii nájezdů Jiří Trávníček.

,,Dnes jsme se do zápasu nedostali. Sužuje nám velká marodka, navíc jedno naše auto bouralo na dálnici, proto jsme do Šumperku přijeli až 10 minut před začátkem utkání. Mužstvo však bojovalo. Hráči se poctivě vraceli do obrany, blokovali střely. A i když jsme nepředvedli nic moc florbalového, tak jsme byli blízko k zisku tří bodů. Škoda, že jsme neproměnili další šance. Šumperk ale hrál dobře, body si proto zasloužil,“ uznal útočník Rožnova pod Radhoštěm Pavel Barabáš.

V tabulce je po 18. kole Zlín na třetím místě, Rožnov pod Radhoštěm je dvanáctý.

ZLÍN LIONS – ALIGATORS KLOBOUKY 6:5 (2:2, 1:2, 3:1)

Branky Zlína: Haša 2, Vladimír Blažek ml., Ondroušek, Rek, Chalabala.

Zlín: Kubíček (Bartík) – Bureš, Kresa, Malošík, Vojtěch Blažek, Horník, Nikolov, Klímek, Rek, Vladimír Blažek ml., Chalabala, Ondroušek, Haša, Baroň, Nedbálek, Samohýl, Svoboda, Kundrata. Trenér: Vladimír Blažek st..

ASPER ŠUMPERK – 1. FBK SRŠNI ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 5:4 (0:2, 0:0, 4:2 – 1:0) po nájezdech

Branky Rožnova pod Radhoštěm: Najvar 2, Petr Burýšek, Šimek.

Rožnov pod Radhoštěm: Lukáš Slovák – Závorka, Petr Burýšek, Lipový, Šimek, Tesárek, Rusek, Eichner, Rebroš, Adam Burýšek, Kittel, Plandor, Pavel Barabáš, Najvar. Hrající trenér: Pavel Barabáš.