Nohejbalisté Otrokovic slaví. Poprvé v historii klubu ovládli Krajský přebor družstev. V sobotním rozhodujícím 3. finálovém zápase vyhráli na antukových kurtech Bajdy Kroměříž 4:3.

Nohejbalisté Otrokovic a Kroměříže | Foto: Ladislav Bršlica

Oba týmy klíčový duel sezony odehrály v nejsilnějších sestavách. Domácí nastoupili s Lukášem Bábkem, Jaroslavem Sadilem, Karlem Dvorským, Markem Vilímkem, Alešem Darebníkem a Karlem Doleželem starším. Otrokovice na Hanou přijely v sestavě s Ladislavem Bršlicou, Václavem Ščepkou, Jaroslavem Úrubou, Michalem Repkou a Dominikem Poláškem.

Téměř čtyři hodiny dlouhé utkání bylo od začátku do konce zajímavé a velmi dramatické.

V prvním souboji dvojic Bábek se Sadilem přehráli Úrubu se Ščepkou. V následujícím druhém duelu dvojek Vilímek s Dvorským podlehli Bršlicovi s Repkou a bylo to 1:1.

Poté se hrály zápasy trojic. V nich nejprve Bršlica s Úrubou a Ščepkou překvapivě porazili Vilímka s Dvorským a Sadilem a hosté vedli 2:1. ,,Byl to náš nejpovedenější zápas ve třetím finále,“ upozornil smečař Otrokovic Ladislav Bršlica.

Hanáci však nic nevzdali a po výhře Bábka se Sadilem a Doleželem starším nad Bršlicou s Úrubou a Poláškem se střídajícím Ščepkou srovnali průběžný stav na 2:2.

,,Domácí měli skvělou obranu a byli nekompromisní v útoku,“ uznal po druhém střetnutí trojek Bršlica.

Hned záhy se hrál singl. V něm si Úruba poradil s Bábkem. ,,V klíčovém duelu celého třetího finále Úruba nechyboval a k výbornému výkonu přidal také velkou bojovnost,“ chválí největší týmovou oporu Ladislav Bršlica.

V dalším zápase Kroměříž ještě vykřesala naději na úspěch, protože ve třetí partii dvojic Sadil s Bábkem potvrdili roli favoritů v utkání proti Bršlicovi s Repkou a domácí vyrovnali na 3:3.

O titulu Otrokovic tak rozhodl až úplně poslední souboj, v němž Úruba se Ščepkou zdolali ve dvou setech Vilímka s Dvorským se střídajícím Darebníkem.

,,Naše dvojka od začátku prvního setu vedla o 3 až 4 body. Druhá sada byla vyrovnanější. Domácí v ní ještě vedli 8:6. Poté to bylo 8:8 a 9:9. Mečbol pak proměnil Úruba,“ proradil Ladislav Bršlica.

,,Ve třetím finále jsme byli favority. Utkání ale bylo kvůli deštivému počasí několikrát přerušeno, proto jsme se nedostali do tempa. O jeho osudu rozhod zápas trojic, ve kterém Sadil s Dvorským a Vilímkem překvapivě podlehli sehranějším Bršlicovi s Úrubou a Ščepkou. Byla to první porážka naší elitní trojky v play off. V tomto souboji se projevil pokles formy na konci sezony Dvorského a Vilímka. Klíčový byl také singl. V něm Bábek nedokázal eliminovat výborný výkon Úruby. Otrokovice byly šťastnějším družstvem, třetí finále ale vyhrály zaslouženě,“ konstatoval vedoucí kroměřížského celku Karel Doležel starší.

,,Zápas se odehrál v dešti v těžkých podmínkách na mokré antuce s mokrým balonem. Domácí se v něm prosazovali nohejbalovou kvalitou, nás zdobila větší vůle po vítězství. V utkání jsme také

udělali míň chyb, než kroměřížské družstvo,“ našel podstatu úspěchu otrokovického týmu spokojený Ladislav Bršlica.

3. FINÁLE: NK BAJDA KROMĚŘÍŽ – NK JISKRA OTROKOVICE 3:4 (7:8)

Bábek, Sadil – Úruba, Ščepka 2:0 (8, 8)

Vilímek, Dvorský – Bršlica, Repka 1:2 (6, -9, -9)

Vilímek, Dvorský, Sadil – Bršlica, Úruba, Ščepka 0:2 (-5, -9)

Bábek, Sadil, Doležel – Bršlica, Úruba, Polášek (Ščepka) 2:0 (8, 8)

Bábek – Úruba 0:2 (-9, -6)

Sadil, Bábek – Bršlica, Repka 2:0 (3,7)

Vilímek, Dvorský (Darebník) – Úruba, Ščepka 0:2 (-5, -9